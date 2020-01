Viralisados muestra sus nuevas canciones luego de un inicio anclado en Virus

El grupo Viralisados, integrado por Mario Serra -baterista original de Virus- junto a Federico Moura, sobrino de los hermanos Moura, presenta su nuevo disco, “Piel” este sábado 11 de enero en el Torcuato Tasso.



El grupo se formó en el 2017 con la intención de volver los clásicos de Virus con el baterista de la banda original, Mario Serra y el sobrino de los Moura, Federico Moura en una única función que terminó con localidades agotadas en el ND Teatro.



Federico es hijo de Jorge Moura, el mayor de los hermanos Moura, que en el verano de 1977 fue secuestrado en la casa familiar de La Plata luego de involucrarse en política, pasando del PRT al ERP. Jorge fue secuestrado y desaparecido cuando Federico tenía tan solo 6 años.



Al grupo comenzaron a pedirle más shows y con el paso del tiempo, tanto Moura como Serra fueron componiendo temas junto a los músicos que los acompañan como Jorge Lescano (guitarra y coros), Cucu Passaro (guitarra y coros), "Ardilla" Espinoza (bajo) y Willy Mandel (teclados).



En algunos shows se sumaron Enrique Mugetti, bajista original y Ricardo Serra, guitarrista de los primeros tres discos de Virus. Con el paso del tiempo la banda compuso canciones que quedaron plasmadas en "Piel" su primer disco.



Federico Moura charló con Télam sobre este proyecto que va mucho más allá del homenaje a su tío:



T:- Contame un poco cómo fue el armado de este disco “Piel” luego de arrancar con un proceso de Viralisados y ya agregarle canciones propias.



FM:- Obviamente cuando arrancamos en el 2017 con Viralisados nos enfocamos solamente en el repertorio de Virus por tener a Mario Serra, volver a llevar un ex Virus a un escenario que pueda interpretar aquellas canciones que grabó en los 80. A medida que iban pasando los shows, esto iba a ser algo de 2 o 3 shows, la gente se iba entusiasmando y nos iban pidieron otros shows. Así se hizo una linda bola de nieve de 2 años y para 2019 dijimos de redoblar la apuesta. Como músicos inquietos que somos, con proyectos de toda la vida porque la trayectoria que tiene Mario y yo acá en La Plata con mis bandas under siempre con composiciones guardaditas, dijimos ¿por qué no en 2019 redoblar esta apuesta de Viralisados y empezar a meterle toda la impronta propia? Toda la experiencia de Mario, un poco toda mi cosa renovada de toda mi carrera under y poder llevarla ahora a la marquesina, a los escenarios. Así básicamente nació “Piel”, con apostar a un 2019 renovados y con temas propios.



T:- ¿Cómo fue el trabajo de las letras? ¿Fue tuyo o tuyo y de Mario? ¿Sintieron esa presión por lo que había en las letras de Virus, en las primeras la picardía para contar situaciones de la dictadura y luego mucho hedonismo, erotismo y elegancia?



FM:- De los 8 temas, 7 son míos, algunos nuevos de hace poquito y otros que yo tenía guardados que merecían ver la luz. Yo siempre con esta influencia glamorosa de Virus que he tenido y aparte te he nombrado a David Bowie y Prince, tipos cargados por una elegancia y un erotismo todo el tiempo en su música, su imagen y sus letras. Lo mío en las letras va por las relaciones amorosas, rupturas, encuentros, desencuentros. Hay un tema como Llueve que también usa un juego de palabras entre lo absurdo, la comicidad, la ironía y un humor muy Moura, porque eso lo aprendí no solo de las letras que se plasmaban en Virus sino con mis tíos, ellos manejan un humor con mucha ironía, doble sentido y juegos de palabras. En Llueve se puede encontrar algo de eso. Yo también estuve incursionando hace algunos años atrás en la murga uruguaya, estuve haciendo murga uruguaya y estuve escribiendo y ahí se juega mucho con el doble sentido, el humor, la crítica, la ironía. Tengo una linda escuela y me parece que en Llueve, uno de los temas de “Piel”, se ve un poquito eso. Me puse a jugar un día de lluvia en las redes y a desglosar frases que iba encontrando en las publicaciones de la gente, las iba dando vueltas y llevando para otros lados, y se armó toda una ensalada linda. Por ahí andan las letras de “Piel”, entre el romanticismo, el erotismo porque Danza Perfecta también anda por la sugestión. Nos han dicho por ahí que es el Luna de Miel del 2019, porque es lo que Luna de Miel en aquella época no pudo cantar en imágenes. Pero bueno, eso lo dirá la gente.



T:- De los otros ex Virus que estuvieron tocando en la época de Viralisados, ¿quiénes participan del disco? ¿Se suman como estables de la banda o tocan algunas veces?



FM:- Tocan como invitados Ricardo Serra, el hermano de Mario que participó en los primeros tres discos de Virus y fue miembro fundador, y Quique Mugetti, el bajista. Quique estuvo tocando prácticamente el año pasado en muchos conciertos con nosotros y ya era más que invitado, pero él tiene sus batallas así que quedó como invitado. Ellos en el disco participan, grabaron una canción. Tres Chicas Listas se llama la canción y grabaron en el mismo tema Quique y Ricardo.