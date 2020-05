Vuelve a funcionar la Quiniela y comerciantes y clientes deberán cumplir un protocolo

A partir del día 11 de mayo se retomará la realización de los sorteos de Quiniela Tradicional de San Juan.

En el marco de la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio anunciada por el gobernador Sergio Uñac, la Caja de Acción Social informó que la actividad retornará el próximo 11 de mayo con la realización de los sorteos de Quiniela Tradicional de San Juan, Vespertino y de la Tarde, según se detalla a continuación:

Sorteo Vespertino: comenzará con el sorteo número 5481, cierre de captura de apuestas 14:00 el horario de sorteo será a las 15.

Sorteo de la Tarde: comenzará con el sorteo número 1557, cierre de captura de apuestas 14:00. En tanto, que el horario de sorteo 15:30.

El horario de atención al público será de 10 a 14.

Para la Sala de Sorteos se han dispuesto las instalaciones con las medidas de aislamiento correspondientes para el personal, sin la asistencia de público.

Los puntos más importantes del protocolo

La Cámara de Agencieros de Loterías y Afines (CALA) elaboró un protocolo con una serie de normas que regirán la actividad de ahora en más.

* Utilizar cubreboca para la atención al público y/o mascarilla, cubriendo nariz, boca y mentón.

* Mantener la distancia de 1,5-2 tanto entre el personal, como entre el personal de atención del local y el cliente. Asegurar en la línea de caja la distancia mínima de dos (2) metros entre el operador y el cliente.

* Señalizar la distancia en el suelo de 1.5 a 2 metros. Además de ser posible se debe atender por ventana o colocar vidrio divisor en el mostrador.

* Prohibir el ingreso de toda persona que no cumpla con las medidas recomendadas de transitar por la vía pública con cubreboca. Al ingreso del cliente se recomienda rociar con alcohol sus manos a fin de desinfectarlas.

* Prohibir el ingreso de personas menores de 18 años o mayores de 60 años, como así también a toda persona que entre en grupos de riesgo.

* Restringir el ingreso de personas en los locales, permitiendo solo a una persona por operación, el resto esperará afuera del establecimiento, en fila, respetando la distancia social antes mencionada (de 1.5-2 mts) entre cliente y cliente.

* Extremar medidas de higiene, reforzar protocolos de limpieza y desinfección en los espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, asegurando la limpieza de todas las superficies de manera constante.

* Distribuir alcohol en gel, sanitizantes varios e insumos de higiene en espacios comunes de los establecimientos.

* El mostrador deberá ser desinfectado por cada persona que sea atendida, con sanitizante (solución de agua y lavandina). Los operadores deberán higienizar los dispositivos y elementos que utilicen de manera constante. No usar accesorios tales como anillos, pulseras, cadenas, etc. Realizar una adecuada higiene y desinfección de elementos de uso personal indispensables tales como llaves, anteojos, etc. Se recomienda evitar el uso de elementos personales en horario de trabajo, tales como celulares, mochilas, ropa extra.

* Medidas de higiene respiratoria: En caso de toser o estornudar, deberá hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo.

* Se deberá ventilar adecuadamente en forma natural en lo posible.

* Operar con la mínima cantidad de empleados requerida y adoptar medidas para trabajar a distancia en el marco de lo posible.

* Cada agencia será centro de información proactiva por medio de afiches informativos y circuito cerrado de video, donde en todo momento se informara sobre las medidas de prevención.

* Asegurar que el operador que manipule dinero, extreme las medidas de higiene referidas al lavado frecuente de manos, evitando realizar otras funciones dentro de la actividad comercial, como venta de alimentos u otros si el local lo dispusiera.

* Minimizar la cantidad generada de residuos, proponiendo que al momento de la compra de productos se opte por aquellos que poseen menos envoltorios.