Vuelve el Federal A: Desamparados juega el lunes y Peñarol el martes

Luego de mucha incertidumbre, llegó la noticia esperada. Con los clubes en pleno entrenamiento luego de ser autorizados la semana pasada por decreto del Gobierno Nacional, desde el Consejo Federal y AFA le pusieron fecha de reanudación a la competencia y por ende, a los partidos: la misma será el lunes 7/6, pero si existe "acuerdo de partes" entre instituciones, podrán jugar el martes 8/6. La misma se dará con la 7ma fecha, jornada donde se detuvo el torneo.

Los dos equipos sanjuaninos que nos representan en dicha categoría, tanto Desamparados como Peñarol, ya se notificaron de esta resolución, por lo tanto ya se definió cuando cuando juega cada uno.

El Víbora tendrá que visitar a Estudiantes de San Luis y, la dirigencia puntana confirmó que el partido va el próximo lunes 7 de junio a las 16.00. En tanto que el Bohemio que es local de Sansinena de Bahía Blanca, definió jugar el martes 8 de junio a las 15.00, pero falta la confirmación del estadio dónde lo hará, ya que existe la posibilidad de jugar en el Bicentenario, de lo contrario será en el Ramón Pablo Rojas.

En la última fecha que se jugó, la 6º, hubo duelo entre los sanjuaninos, en Puyuta empataron Desamparados y Peñarol 3 a 3. Ese resultado lo mantiene en la zona de clasificación al Víbora que se ubica en el 7º puesto con 9 unidades, mientras que el Bohemio está en la parte baja de la tabla, en la posición 13º con 6 puntos.

Recordamos la diagramación para cada zona:

7ma. fecha - ZONA SUR

Bolivar vs Círculo Deportivo Nicanor Otamendi

Cipolletti vs Ferro de Gral. Pico

Independiente de Chivilcoy vs Villa Mitre

Estudiantes de San Luis vs Desamparados

Peñarol vs Sansinena

Olimpo vs Juventud Unida de San Luis

Deportivo Madryn vs Camioneros

Sol de Mayo vs Huracán Las Heras

7ma. fecha - ZONA NORTE

Sportivo Las Parejas vs Juventud Unida de Gualeguaychú

Douglas Haig vs Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia CdU vs Sarmiento de Resistencia

Racing de Córdoba vs Sportivo Belgrano

Chaco For Ever vs Defensores de Pronunciamiento

Central Norte vs Defensores de Belgrano de Ramallo

Crucero del Norte vs Unión de Sunchales

LIBRE: Boca Unidos.