¿Y ahora? El comunicado de Novak Djokovic que sonó como bomba

En las últimas horas, el reconocido Novak Djokovic realizó un anuncio un tanto sorpresivo. Luego de consagrarse campeón en Wimbledon por vencer a Nick Kyrgios en una final más que emocionante, la presencia del serbio en el último Grand Slam del año estaba en duda. De hecho, fue de eso de lo que justamente habló. Como podía esperarse, el propio tenista tomó la decisión de pronunciarse en sus redes sociales.

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, fue lo que indicó Novak Djokovic en su cuenta personal de Twitter.

Tras esa noticia, Stacey Allaster, directora del torneo, emitió un comunicado por la organización. “Novak es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibir a Novak en el Abierto de EEUU de 2023″, aseveró.

¿Qué sucederá con Novak Djokovic?

Días antes, Goran Ivanisevic, entrenador de Djokovic, mencionó: "Novak va a hacer todo lo posible, quizás con un visado especial, pero solamente hay dos semanas de plazo. Personalmente, no tengo ninguna esperanza. No creo que Biden cambie las reglas antes que comience el torneo. Me parece una tontería: si estás vacunado pero eres positivo, puedes entrar a Estados Unidos. Pero te vetan si no estás vacunado y eres negativo. Hay demasiada política en el mundo del deporte".

No está demás recordar que este será el segundo gran torneo que se pierde esta temporada el exnúmero uno del ranking de la ATP. Todo esto, luego de su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Tras la pandemia de COVID-19, se mostró como "antivacuna" y eso le trajo muchos problemas. Antes, el serbio había protagonizado un episodio bastante complejo cuando llegó a Melbourne para jugar el Abierto de Australia, donde fue deportado.