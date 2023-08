¿Y ahora? La mala noticia que dio a conocer Conor McGregor

Cuando parecía que Conor McGregor iba a regresar antes del cierre del 2023, una noticia sonó como bomba. El excampeón de dos divisiones de UFC dejó un viral mensaje en las redes sociales, explicando justamente lo que ocurrirá con él a continuación. "The Notorious" tenía chances de regresar en diciembre ante Michael Chandler, pero aparentemente la USADA y sus pruebas antidopajes estarían complicando las cosas.

"No me van a dejar pelear en diciembre, damas y caballeros. Estoy listo, sí. Quiero entrar. Quería el anuncio, el 16 de diciembre. Lo he dado todo. No va a suceder. No parece que vaya a suceder. Pensé que lo confirmamos, pero resulta que tal vez no sea tanto. No sé", fue lo que comentó el propio McGregor en su cuenta personal de X (exTwitter), lo que claramente hizo mucho ruido.

Por otra parte, Conor también resumió lo siguiente al respecto: "Pero de todos modos, tengo el poder y voy a seguir haciendo lo mío, estoy en un gran lugar y los veré pronto. Joder a principios del próximo año, con suerte. Ejecutivo de Endeavour Ari Emanuel, hombre, estoy listo, 16 de diciembre, estoy listo. cualquiera que quiera ir. 16 de diciembre Estoy listo, cualquiera que quiera ir".

"La Comisión Atlética de Nevada, Bob Bennett se retiró, que no se retire. Voy, llamo a ex director ejecutivo de NAC Bob Bennett. Cuéntale cuál es la historia, porque me están privando de mi sustento aquí, y resulta que Bob Bennett está jubilado. Estoy como, qué diablos, he estado en la cima de este juego durante mucho tiempo. Estoy en la cima de su yate, estoy en la cima de este juego por mucho tiempo, sí", sentenció el irlandés.

¿Qué ocurrirá con MgGregor?

Sobre lo que ocurre con Conor McGregor, Michael Chandler le dijo a MMA Fighting: Toda esa situación es muy interesante para mí. Tengo muchos pensamientos diferentes al respecto. En última instancia, firmé con la organización en septiembre de 2020 y podría haber peleado en octubre de 2020. Entonces, en general, se retiró, por lo que debe tomar seis meses para regresar, quiero decir, ¿nos estamos dividiendo pelos aquí? ¿De qué estamos hablando?".