Zabaleta aseguró que la reelección de los intendentes bonaerenses "no está en la agenda de nadie"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, aseguró hoy que la modificación de la ley que pone límite a la reelección de los jefes comunales en la provincia de Buenos Aires "no está en la agenda de nadie" y aseguró que "poner en marcha" un plan contra el hambre será "una prioridad" para el futuro gobierno de Alberto Fernández.



"Según la ley, no voy a tener otro mandato después de cumplir el que voy a empezar el 10 diciembre. El tema de volver a la reelección indefinida no figura en la agenda de nadie. Los peronistas estamos preocupados en poner a Argentina de pie", afirmó Zabaleta en declaraciones a radio Con Vos.



El dirigente afirmó que junto con un grupo de intendentes del Partido Justicialista lleva a cabo una recorrida por distintos lugares del país por pedido del presidente electo, con el propósito de implementar el Plan Nacional contra el Hambre en los primeros días de la próxima administración.



"El Plan Nacional contra el Hambre es una idea de Alberto (Fernández) y es una prioridad. Hacer política es hacernos carne de que la situación de la pobreza existe en toda la Argentina y los intendentes, que somos casi 2000, tenemos que arremangarnos y ponernos a trabajar en ese sentido", señaló.



En ese sentido, destacó "la confianza" que Fernández posee en este grupo de intendentes, y aseguró que "se trata de un compromiso frente a una situación complicada y a una crisis alimentaria que vive la Argentina".



"Alberto es simple, es un hombre común con responsabilidades importantes, que tiene ideología, que tiene ideas y fundamentalmente que tiene un objetivo determinado de cara a la Argentina que viene, que es poner la economía en marcha y que no haya hambre. Será un presidente que se bancará que digan cualquier cosa y que se metan con su familia, pero seguirá siempre adelante", puntualizó.