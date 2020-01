Ziliotto se comprometió a terminar de construir jardines de infantes abandonados en gestión de Macri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, resolvió adelantar fondos provinciales y licitar obras para finalizar la construcción de jardines de infantes que quedaron abandonados, al no haberse completado un plan nacional impulsado por la gestión del ex presidente Mauricio Macri.



“No sólo prometieron estos jardines y los abandonaron, sino que no construyeron viviendas, ni mantuvieron las rutas y dejaron de lado programas sociales, de salud y educativos, y si bien la tarea de reconstrucción de Argentina es compleja, por el desastre que dejaron, sabemos que todos juntos vamos a volver a poner a nuestro país de pie”, expresó Ziliotto.



Se trata de cuatro jardines que fueron abandonados a mitad de su ejecución y cuyas obras serán licitadas el 18 de febrero y los días 4, 11 y 18 de marzo.



"El Plan Nacional 3.000 Jardines”, fue lanzado desde La Pampa por Macri en mayo de 2016, cuando prometió que los edificios incluirían salas para los niños de 3, 4 y 5 años en todo el país y comprometió cuatro obras para La Pampa: Santa Rosa, General Pico, Ingeniero Luiggi y Winifreda. Todos los edificios fueron empezados y ninguno se terminó.



El Ministerio de Obras Públicas relevó los edificios y detectó un promedio de ejecución que en la mayoría de los casos rondaba el 35 por ciento.



En los informes técnicos, los profesionales de Obras Públicas dejan en claro que el porcentaje de avance de las obras es “relativo”, dado que gran parte de lo ejecutado deberá rehacerse según lo convenido originalmente o bien ejecutarse con nuevas pautas constructivas.