"A Riquelme le paso el trapo en política", atacó el candidato oficialista Juan Carlos Crespi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Juan Carlos Crespi, actual candidato a vicepresidente de Boca Juniors por el oficialismo, aseguró hoy que "le pasa el trapo en política" al ídolo y ex futbolista Juan Román Riquelme, tras su anuncio de acompañar a Jorge Amor Ameal en las elecciones del 8 de diciembre.



"Riquelme me puede ganar en una cancha, pero en política yo le paso el trapo. Sabrá mucho de jugar pero no tiene ni idea de cómo dirigir", apuntó Crespi durante una nota con Radio Cooperativa.



Crespi será el candidato a vicepresidente de Christian Gribaudo por el oficialismo dentro de Boca, que gobierna desde 1995 cuando Mauricio Macri se convirtió en el primer mandatario.



Por su lado, el ex jugador, campeón de la Copa Libertadores 2000, 2001 y 2007 con Boca y también de la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid, de España, por 2 a 1 en Japón, será el vicepresidente segundo del candidato a presidente Ameal por 'Identidad Xeneize'.



"Estoy contento porque el 8 los vamos a pasar por arriba a todos. O Ameal juega de 10? No es un partido de fútbol, es política", continuó Crespi.



Además, Crespi criticó al ex defensor colombiano Jorge Bermúdez, que también estará con Ameal, y afirmó: "No es hincha de Boca, cuando vino, si bien ganó algunos títulos, se le pagó por eso".