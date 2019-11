"Alberto Fernández aún no ha ofrecido a nadie ningún cargo", dice Trotta

El coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, Nicolás Trotta, advirtió hoy que el presidente electo "todavía no ha ofrecido ni a convocado a nadie para un cargo", en virtud de la danza de nombres que circulan por los medios, intensificada tras la reunión que mantuvieron ayer la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, con el futuro jefe del Estado, para definir quiénes integrarán el gabinete nacional a partir del próximo 10 de diciembre.



Trotta relativizó así la posibilidad de ser el nuevo ministro de Educación -tal como circuló en algunas versiones-, a pocas horas del encuentro que mantuvieron anoche los dirigentes en el departamento de la ex mandataria, en el barrio porteño de Recoleta.



"No hay nada confirmado", respondió Trotta en radio El Destape en relación a su puesto en Educación y añadió que "todavía Alberto no ha ofrecido ni convocado a nadie para un cargo en especial".



Aunque amplió que "antes del 10 de diciembre se va a terminar de desplegar un gabinete, donde lo más importante será la capacidad de convocar a otras fuerzas, ya que es la única forma de consolidar una agenda tan compleja como la que va a recibir Alberto, después de lo que ha sido el peor gobierno después de estos 36 años de democracia", dijo en referencia a la gestión de Mauricio Macri.



En tanto, valoró "la mirada de acompañamiento del movimiento obrero", al ser consultado sobre si habrá reclamos de bonos de fin de año.



"El proceso que viene es de recomposición de los sectores del trabajo", dijo y añadió que "hay que ver cómo se logra que el sector empresario, que será el primero en recuperarse, pueda poner el hombro para extender la economía".



Trotta se refirió además al Consejo Económico y Social convocado por Fernández, y señaló "que será elemental para construir los consensos de lo que necesita cada sector para reactivarse".



En materia de Seguridad pugnó por que se desarrolle "una política federal con especial mirada en las jurisdicciones con indicadores más complejos en todo tipo de delitos, incluyendo al narcotráfico".