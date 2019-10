"Angelici me decía que no podía contratar jugadores sin poder de reventa", ironizó D'onofrio

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, "devolvió" hoy con altura un viejo cuestionamiento que le había realizado su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, cuando contrató a Lucas Pratto y Javier Pinola, "porque decía que no tenían poder de reventa", algo que ahora "podría decirse del italiano Daniele De Rossi".



"La verdad que De Rossi es un señor jugador y vive en mi mismo edificio, así que cuando llegó lo felicité porque venía a jerarquizar el fútbol argentino, pero alguna vez Angelici me criticó que hayamos traído a Pinola y Pratto porque no tenían poder de reventa, y yo digo que a veces esos jugadores con tanta experiencia son necesarios en un equipo, aunque sean más grandes, y a las pruebas me remito", remarcó D'Onofrio.



"Pero un gran acierto de River es tener a Marcelo Gallardo, porque es el mejor, ya que tiene capacidades que otros no tienen. Su mérito es haber formado un grupo humano tan fuerte como necesario para ganar todo lo que se gana. Porque si a mi me hubiesen preguntado si habría contratado a Gustavo Alfaro, yo hubiese respondido que no, porque quiero que mi equipo juegue siempre a atacar", siguió respondiéndole D'Onofrio a Angelici.



Esas respuestas que ofreció D'Onofrio tuvieron lugar en una entrevista que concedió a Fox Sports, donde también advirtió que "en el plano económico de la institución, cuando cierre el próximo balance habrá un déficit, pero no es preocupante, porque con la venta de un solo jugador se pueden cubrir esas pérdidas y sobraría plata El problema de River no es económico, sino financiero".



"Es que hicimos un esfuerzo muy grande para mantener el equipo, porque la prioridad siempre fue ir por los éxitos deportivos. Y estos también traen aparejados beneficios económicos, ya que, por ejemplo, ya estando en la final de la Libertadores ganamos 6 millones de dólares, peri si somos campeones recibiremos 12.000.000 y además los premios de jugar el Mundial de Clubes 2020 y también el de 2021", puntualizó.



"Pero también hay que decir que por nuestra parte queremos mantener el equipo pero el jugador de River también se quiere quedar. Igual es obvio que si vienen Real Madrid o Barcelona sería una locura que cualquier jugador le diga que no", aceptó.



El paso exitoso de D'Onofrio por la presidencia de River parece emular los tiempos de Mauricio Macri en Boca, cuando "su" Marcelo Gallardo era Carlos Bianchi, y la asociación con la carrera política que llevó posteriormente adelante el ex titular "xeneize" resultó inevitable.



"Una vez que termine mi mandato en River, me dedicaré a la política", disparó D'Onofrio, de 70 años, cuyo período presidencial en el club de Núñez finalizará en diciembre de 2021.



"Y a partir de ahí, porqué no puedo soñar con ser presidente de la Nación?", fue por más en su interrogante el máximo dirigente riverplatense,



"Es que yo creo que cualquier argentino que tenga vocación por trabajar y porque el país este mejor, alguna vez soñó con decir esto mismo: que lindo podría ser llegar a ser presidente del país", enfatizó.



Y en ese punto fue que abordó la comparación con Macri, tomando como ejemplo la popularidad que alcanza un presidente de ciubes importantes en Argentina, como alguna vez le supo decir a Télam el fallecido ex titular de Newell's Old Boys, de Rosario, Walther Cattáneo.



"Si sos presidente de Newell's, sos más reconocido e importante que el propio gobernador de Santa Fe", indicó por entonces Cattáneo en una instancia similar a la que está viviendo River: a punto de jugar una final de Copa Libertadores ante un equipo brasileño, en aquella ocasión el San Pablo del inolvidable entrenador Telé Santana, en 1992, un año antes de que él mismo decidiera contratar a Diego Maradona, que justamente la semana próxima estará volviendo al estadio del Parque de la Independencia dirigiendo a Gimnasia La Plata.



"Lo que pasa es que cuando sos presidente de Boca o de River tenés una exposición pública muy fuerte en todo el país. Como titular de estos clubes vas al interior del país y te conocen. Capaz que a algunos gobernadores en otras provincias no los reconocen tanto. Y esto pasa por la pasión con la que se vive el fútbol en Argentina. Después, claro, estuvo la habilidad política de Mauricio Macri para hacer su carrera", remarcó D'Onofrio, copiando fielmente los dichos de Cattáneo de hace 27 años.



"Y si hablo de político tengo que decir que tenemos un problema terrible con el hambre y la educación. Y creo que la herramienta más fuerte para darle salud y educación a los chicos es a través del deporte. Y en ese aspecto el rol de los clubes de barrios es fundamental. Eso es algo que le dije a 40 intendentes del conurbano durante un asado que hicimos con la Fundación de River, con la que estamos trabajando permanentemente en esos temas", concluyó D'Onofrio, ya en los umbrales de otra final de Copa Libertadores con "su" River.