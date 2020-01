"Better call Saul" tendrá sexta temporada y será la final

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"Better Call Saul", la serie derivada de "Breaking Bad" que protagoniza Bob Odenkirk y que muestra los orígenes del inescrupuloso aunque cómico abogado que se encargaba de solucionar todos los problemas legales de Walter White, renovó por una sexta temporada, con la que llegará a su final.



La noticia replicada por EFE fue anunciada por la cadena AMC ayer en un acto de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) en la ciudad estadounidense de Pasadena, California.



La serie cuya cuarta temporada fue televisada en 2018 y que el 23 de febrero estrenará en Netflix su quinta tanda, en la que aparecerá Dean Norris -Hank en “Breaking Bad”-, prevé los trece capítulos de la sexta y última temporada para 2021.



Configurada como precuela de "Breaking Bad", una serie que está considerada como una de las joyas de la televisión estadounidense de todos los tiempos, "Better Call Saul" incluyó, además de Bob Odenkirk, a otros actores que aparecieron en la producción principal como Giancarlo Esposito o Jonathan Banks.



"Desde el día uno, mi sueño era contar una historia completa de nuestro complicado y arriesgado héroe. No podríamos estar más agradecidos a los fanáticos y los críticos que hicieron este viaje posible. El próximo mes empezaremos a trabajar en la sexta y última temporada", expresó Peter Gould, el "showrunner" de la tira.



Consultados sobre la idea de Bryan Cranston y Aaron Paul repitiendo en "Better Call Saul" sus icónicos papeles de Walter White y Jesse Pinkman, respectivamente, el equipo de esta serie descartó que aparezcan en la quinta temporada, pero sostuvo que les encantaría trabajar con ellos, dejando abierta la puerta para la última temporada.