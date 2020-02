"Buenos Aires será siempre un lugar importante para mí", admitió Ruud, campeón del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El tenista noruego Casper Ruud, flamante campeón del Argentina Open, admitió hoy que Buenos Aires "será siempre un lugar importante" luego de haber conquistado el primer ATP de su carrera, en la vigésima edición del torneo.



"Buenos Aires será siempre un lugar muy importante para mí. Acá gané mi primer título y además disfruté mucho de la ciudad y su gente, estoy agradecido por lo que viví durante esta semana", expresó el tenista nacido hace 21 años, en Oslo.



Ruud se coronó campeón del Argentina Open sin pasar sobresaltos en la final que le ganó con comodidad al portugués Pedro Sousa por 6-1 y 6-4, en una hora y ocho minutos de juego y bajo un calor por momento agobiante.



"Ganar este torneo es muy importante para mí, es una gran sensación, es lo que buscamos todos desde que comenzamos a jugar al tenis, y me tocó siendo muy joven", expresó el tenista escandinavo, quien recibió el trofeo de manos de Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia.



El noruego, quien había llegado a una sola final en el circuito, la que perdió el año pasado en Houston ante el chileno Cristian Garín, jugó antes en la Argentina en 2016 el Challenger en El Abierto, en el barrio porteño de Saavedra, cuando perdió en la ronda inicial con Andrea Collarini, y luego, en 2018 y 2019 cayó en la clasificación para ingresar al cuadro principal del ATP porteño, primero ante el italiano Marco Cecchinato y luego frente al brasileño Rogério Dutra Silva.



"Creo que tuve una semana muy buena y en la final se notó que Sousa tenía un problema físico. Por suerte no perdí la concentración por esa situación y pude llevar adelante mi plan de juego", expresó Ruud.



El noruego es hijo de Christian Ruud, un ex tenista que llegó a ubicarse en el puesto 39 del ranking mundial de la ATP en 1995, y que en su carrera conquistó 12 Challengers, y además jugó en un mismo torneo que Roger Federer (Roland Garros 2001), con quien Casper perdió el año pasado en el Grand Slam parisino, en una coincidencia que además resalta la notable vigencia del suizo.



"Mi papá era el tenista noruego con mejor ranking de la historia, pero ahora lo voy a superar. Me acordé mucho de él cuando gané, porque influyó mucho en mi carrera", concluyó Ruud, quien comenzó a jugar a los cuatro años y entrena en Mallorca la Academia de su ídolo de niño, el español Rafael Nadal.



El noruego, quien ascenderá este lunes al puesto 34 del ranking mundial, continuará su gira sobre polvo de ladrillo la semana próxima en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde debutará el martes ante un rival surgido de la clasificación.