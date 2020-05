"Cacerolas y Dragones", el videojuego sanjuanino que da sus primeros pasos en la industria nacional

Los sanjuaninos Maximiliano Cabañas, Gabriel Ruiz y Gabo Salcedo formaron el estudio Nuclears Bean y produjeron Cacerolas y Dragones, un videojuego que fue seleccionado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina en el programa Mi primer videojuego publicado.

Este será el primer videojuego realizado íntegramente en San Juan con una proyección comercial. Los jóvenes hablaron con DIARIO HUARPE y explicaron lo relevante de esta selección, cómo está la industria en la provincia y las proyecciones de la misma.

Sobre el programa Mi primer videojuego publicado destacaron que fueron seleccionados entre 56 propuestas un total de 8 proyectos. Estos ahora tendrán una mentoría de un profesional de la insdutria, en su caso es Martín Romero, que les acompaña en crear un nuevo plan de trabajo para que Cacerolas y Dragones ingrese al mercado.

UN SUEÑO CADA VEZ MÁS REAL

El diseño comenzó hace 4 años, surgió de una serie de ilustraciones que formaban un concepto, un universo animado. Gabo Salcedo planteó hacer un videojuego. El relata:

"Creo que es el sueño de todos, al menos de mi generación, hacer un videojuego. Parece tan lejano pero nosotros podíamos hacerlo".

El arte conceptual fue lo que impulsó que el proyecto se realice. Foto: Nuclear Beans

Fue así que se contactó con Maxi y Gabriel y comenzaron a hacer de ese sueño algo real. Gabriel y Maxi se encargaron de la programación y Gabo Salcedo del arte y diseño.

Una vez que el proyecto fue tomando forma comenzó a ser una parte relevante de su vida, los tres renunciaron a trabajos de tiempo completo y tomaron unos de media jornada para poder dedicarle tiempo a la realización del videojuego.

"Creo que siempre hemos tenido suerte, ha habido gente que nos ha ayudado en el camino. Acá en San Juan hay mucha materia gris pero trabaja para afuera. Por eso también la necesidad de hacer algo acá, queríamos que el videojuego fuera en San Juan, queríamos ser pioneros", dijo Gabo.

Por su parte, Maxi agregó:

"Fue un camino de muchas subidas y bajadas, parábamos y dudábamos en continuar con el proyecto. Por eso esto vino en el mejor momento para nosotros porque nuevamente estaba entrando en una de esas bajadas y nos pudimos volver a encontrar con ese lugarcito que nos llevó a encarar este proyecto".

En tanto que Gabriel Ruiz afirmó:

"El proyecto nos ha llevado a lo largo del país. Hemos viajado mucho gracias a Cacerolas, en Argentina hay industria, la mayoría trabaja para afuera pero hay una comunidad muy nutrida".

Orígenes

Gabriel Ruiz tiene 28 años, sobre su origen dice:

"Los juegos más influyentes en mi carrera han sido principalmente los juegos de Blizzard, en especial Warcraft 3 que venía con un editor de mapas que me permitió acercarme a lo que es "crear juegos". Como player es difícil decir cuales juegos me marcaron porque he jugado muchísimo desde que tengo memoria. Últimamente estoy probando juegos indie, para ver más de cerca la realidad del mercado al que buscamos incluirnos, y, obviamente disfrutar las joyitas indies que hay sueltas por ahí".

Warcraft III

Maxi, tiene 24 años:

"No me acuerdo cuando empecé a jugar videojuegos pero si me acuerdo de modificar y armar juegos de mesa de niño.

No creo que un solo videojuego que me haya marcado como desarrollador, porque con los videojuegos empecé de grande a desarrollar. Hoy en día sigo jugando tanto o más que cuando era niño, pero de manera mucho más inteligente, analizando cada aspecto posible del juego y manteniéndome al día con la industria".

Gabo Salcedo, con 30 años:

"Desde pequeño sentí una gran devoción por los videojuegos. Jugarlos era espectacular pero mi atención siempre se centró en su apartado gráfico, me enloquecian al punto de usar el editor de paint para simular mis propios mapas que movía de forma primitiva fingiendo que tenía alguna tipo funcionalidad, en esa época no contábamos con tantas herramientas como hoy, ni siquiera contábamos con internet, imaginate. Sin duda las aventuras gráficas fueron en mi niñez los juegos que merecen el primer puesto, seguramente eran las que más provecho podía sacar a los débiles procesadores de la época y lo compensaba con creatividad pura, destaco Simon the Sorcerer, Day of Tentacle, Sam and Max y Full Throttle. No creo que en la actualidad se puedan crear proyectos que tengan ese nivel de genialidad o que peor aún, que la gente sepa apreciar. Lo que sí tengo en claro es que son mi fuente de inspiración y el norte que siempre apuntaré a mi carrera".

Day of the Tentacle

Finalmente los desarrolladores hablaron sobre la industria en San Juan, la calificaron como emergente y que ven que hay gente haciendo cosas y eso lo alienta. Mencionaron a la comunidad Creadores de Videojuegos de San Juan (Crevis), un espacio donde se pudieron conectar entre ellos además de las múltiples jam (encuentros maratónicos de desarrollo) que Crevis realizó.