"Casi nadie ganó en la Argentina en los 4 años del macrismo", sostuvo Grimson

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El integrante del Consejo de Asesores presidencial y del programa "Argentina futura", Alejandro Grimson, afirmó hoy que "casi nadie ganó en la Argentina en los cuatro años" del gobierno de Mauricio Macri y ejemplificó que ahora hay "cinco millones de personas con hambre, 40 por ciento de pobreza y grandes empresas al borde de la quiebra".



"Cuando asume el 10 de diciembre Alberto Fernández encuentra cinco millones de personas con hambre, 40 por ciento de pobreza y grandes empresas argentinas al borde de la quiebra. Casi nadie ganó en la Argentina con lo que pasó en los cuatro años que pasaron", dijo Grimson, antropólogo e investigador del Conicet, en una entrevista con Télam.



En ese marco, el funcionario aseveró que "desde esos empresarios al borde de la quiebra hasta la gente que está con hambre, con todos esos argentinos, tenemos que debatir pluralmente" y llamó a "no dejarnos llevar por las emociones y por los odios ancestrales que vienen del siglo XIX".



"Es fundamental entender que hoy hay una oportunidad histórica para que la Argentina encuentre soluciones superadoras a esa estructuración binaria que se oculta desde el poder con mayúscula para intentar evitar que las grandes mayorías sociales se conviertan en grandes mayorías electorales que perduren a través del tiempo", reflexionó.



Para Grimson, "el gran desafío es que haya una enorme mayoría ciudadana, social, que no solo represente a las grandes mayorías de la Argentina y a los más humildes y a la clase media, sino que también pueda perdurar a través del tiempo y eso implica proponer cambiar la manera en la cual se desplegó durante mucho tiempo el juego político en la Argentina".



"Somos un país que ha vivido crisis cíclicas, muy agudas y -con algunas excepciones muy obvias en los últimos 45 años- ha tenido enormes dificultades para logar períodos de crecimiento y mucho más períodos de redistribución", sostuvo.



"Es una sociedad muy concentrada en el presente y en el pasado -evaluó-, con una gran tendencia a idealizar el pasado -aunque idealizó pasados contradictorios-, necesitamos que la sociedad, los expertos, los científicos, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos se comprometan a discutir el futuro", manifestó.



"No queremos un futuro por default, queremos un futuro por decisión, por orientación, por esta acción de construcción colectiva. Y si alguien no está dispuesto a sumarse a un gran acuerdo para sacar a la Argentina de esta situación crítica en la que está, que quede claro que es responsabilidad de ese sector", concluyó.