"Con Flamengo tenemos las mismas chances de ganar la Copa", dijo el DT de River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró que tanto su equipo como Flamengo de Brasil tienen "las mismas chances de ganar la Copa Libertadores", que definirán el sábado 23 en Perú.



"Yo creo que tenemos las mismas chances. Somos dos equipos similares, con muy buenos jugadores. Queda ver cuál de los dos resuelve mejor la parte mental, porque eso puede significar la diferencia", dijo Gallardo esta noche, tras clasificar a la final de la Copa Argentina al vencer a Estudiantes de Buenos Aires 2 a 0.



"No podemos analizar partidos aislados de Flamengo como ellos tampoco van a analizar nuestro juego con el partido de hoy. A ninguno de los dos nos quedan compromisos antes de la final y vamos a llegar los dos de la mejor manera", agregó.



El "Muñeco" dijo que la lesión en el hombro que sufrió esta noche Enzo Pérez en el hombro "no es para preocuparse"; y consideró que el rendimiento discreto de su equipo esta noche, a pesar de la victoria, "tiene que ver con que, inconscientemente, los jugadores saben que se viene algo de muchísima importancia".



"Además Estudiantes nos propuso un partido difícil, con pocos espacios. Hicieron un muy buen trabajo defensivo y a nosotros nos faltó creatividad para superarlos. Hicimos una tarea de desgaste y lo pudimos abrir en una jugada de pelota parada", señaló.



"En el segundo tiempo debimos ser más contundentes y no lo fuimos, pero lo que digo: en la cabeza de los jugadores estuvo la final de la Libertadores. Pero el equipo mantiene su espíritu competitivo y eso es para valorar especialmente, por eso nos vamos satisfechos con el resultado y la clasificación", agregó.



Finalmente, y otra vez de cara al choque con Flamengo, Gallardo dijo que la gente de River "está orgullosa de llegar otra vez a la final de la Libertadores, la tercera en cinco años. El hincha está feliz de la vida más allá del resultado porque estamos viviendo un momento histórico para el club, aunque claro que soñamos con la posibilidad de seguir dándole títulos".