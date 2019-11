"Contra lo imposible" encabeza la taquilla estadounidense de cine

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El fin de semana dejó al filme "Contra lo imposible" en el primer lugar de la taquilla estadounidense con una recaudación de 7.76 millones de dólares en 3.528 pantallas, según informa hoy el portal estadístico Box Office Mojo.



En el segundo lugar se ubicó "Playing With Fire", con 2.66 millones de dólares en 3.185 pantallas; el tercero quedó "Midway, ataque en alta mar", con 2.56 millones de dólares en 3.242 pantallas.



El cuarto lugar fue para "Los angeles de Charly", con 2.19 millones de dólares en 3.452 pantallas, el quinto para "Last Christmas", con 1.86 millones de dólares en 3 454 pantallas el sexto para "Doctor Sueño", con 1.77 millones de dólares en 3 855 pantallas



En séptimo lugar se ubicó "Maléfica, dueña del mal", con 1.74 millones de dólares en 2.549 pantallas seguida en el octavo por "Guason", con 1.67 millones de dólares en 3.287 pantallas, totalizando a la fecha 322.6 millones.



En los dos últimos lugares quedaron "The Good Liar", con 1.66 millones de dólares en 2.439 pantallas y finalmente en el décimo lugar en"Hamlet", con 1.43 millones de dólares en 2.011 pantallas.