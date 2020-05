El sector del Transporte tiene varias facetas. Por un lado, el transporte público de pasajeros, compuesto por los colectivos de línea, taxis y remises; y por otro, el sistema privado de transporte conocido vulgarmente como las combis y el transporte escolar.

Todo este sistema se encuentra regulado legalmente, y ha tenido en su devenir importantes transformaciones, sobre todo en lo que respecta al transporte público.

De los taxis y remises un manejo ineficiente por años, que desde su nacimiento utilizaron como “calma social” otorgando permisos por doquier que sólo hicieron que el mercado del transporte se corrompiera en si mismo. Los más osados funcionarios de gobierno se animaron a inventar una calcomanía nueva como muestra de gestión. De ahí a hacer eficiente el sistema; muy lejos.

El tema colectivos: UN DESASTRE IRRACIONAL, terminando en la prórroga de la concesión otorgada en el 2015, en un acto que al menos rozó la corrupción y que estuvo cargado de inoperancia absoluta en la responsabilidad del entonces ministro Pepe Strada.

Se anunció el llamado a licitación. Esperemos que cambie la raíz del sistema.

Después de eso, algo de orden y lindos actos políticos entregando licencias; pero que no atacaron otro problema y es el de la relación ¿laboral? de los choferes. Deuda pendiente, y más aún, sabiendo que el Estado Provincial es solidariamente responsable.

Ahora volvamos a la pandemia, que provocó que el servicio privado de transporte (combis y transporte escolar) viera el cese de su actividad, por ende de su facturación. Hoy a más de dos meses de la cuarentena, se estima que el 95% de dicha actividad está ociosa, sin laburar.

En algún momento yo he planteado en mis participaciones periodísticas, que una de las soluciones para la vuelta anticipada de actividades productivas y comerciales, era rediseñar un sistema de transporte direccionado, lo que lograríamos dos grandes objetivos:

Por un lado, haríamos que la distancia social sea cumplida en el transporte masivo.

Por otro lado, le daríamos a las Combis y transporte escolar, un medio de sustento, y vida a las familias que de ello dependen.

Pues nada se hizo, y la actividad sigue sin trabajar.

Pude tomar conocimiento de un “operativo” de control en el sistema privado de transporte en Media Agua que demostró la ineficacia del sistema de control y la corrupción privada existente.

Levanté un poquito la alfombra, y la verdad que no encontré pelusas de un día, sino tierra, lodo y mugre acumulada por años.

Veamos:

En la foto se registran los transportes que no están registrados ni autorizados como tal, con un acto irregular del dueño y en complicidad con los contratantes, que según parece serían los llamados “diferimientos” que tienen una importante actividad agrícola en la zona.

Algunas empresas mineras también tienen contratado servicios de transporte de personal, pero estas según parece, estarían en regla, aunque yo revisaría ante la magnitud de lo ocurrido y la gravedad de la situación. Sobre todo, un servicio no tan “Angel” vinculado a un Concejal departamental, a quien le habrían secuestrado uno de los vehículos. Si no fue así mis disculpas, si lo fue; VAYASE ! No puede ser funcionario público con semejante acto de irresponsabilidad.

Sin explicar más lo que ya se entiende, me dijeron que estas combis y colectivos “secuestrados” por la policía, ya fueron entregadas porque pagaron su multa.

¿Eso está bien? NO.

Porque sólo paga la multa por no estar habilitado, y como es “TRUCHO” entonces no tiene la obligación de tener al día y pagar:

La llamada Tributaria Anual.

La desinfección mensual.

La RTO semestral.

El permiso mensual.

El permiso para hacer la RTO (Si eso también existe!!!)

El seguro por transporte de terceros.

La obligación de tener Vehículos modernos … etc. … etc.

Con todo esto, es simple: Conviene ser Trucho !!

Tengo entendido que son más de doscientas unidades las que conforman este sistema privado de transporte, que además tienen una gran desventaja con el sistema de colectivos, cuyas empresas también se han inscripto como transporte privado, y que utilizan las mismas unidades para hacer ambas cosas.

Esto es una nueva irregularidad y que plantea una competencia desleal, que puede provenir del uso inadecuado de los subsidios que reciben las empresas de colectivos (¿fraude?), con más la posibilidad increíble de realizar la RTO cada un año, cuando por día recorren diez veces más kilómetros que el transporte escolar y las combis; y encima los colectivos pagan menos. Increíble, pero cierto.

Estas irregularidades están dando un golpe mortal a un sistema privado que genera actividad, impuestos y seguridad en algo muy importante que se llama transporte.

Es necesario actuar de inmediato, estudiar bien el sistema, suspender nuevas licencias, limpiar la plaza, resguardar la lealtad comercial… y CONTROLAR !!!!

Además, también rediseñar el sistema de multas para los truchos, es decir, modificar el Código de Faltas que es una ley, lo digo por si algunos diputados tienen un poco de tiempo y se colocan el overol del laburo.

Se viene un gran desafío luego de levantar la alfombra y ver que abajo, algo o mucho estaba sucio.

Es cierto, esto no es de ahora, pero no hay excusas para adelante.

A Trabajar, y Hablemos en Serio.