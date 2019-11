"Creemos que podemos luchar hasta el final", consideró el arquero Rossi del puntero Lanús

El arquero de Lanús, Agustín Rossi consideró que creen que pueden "luchar hasta el final" al haber alcanzado a Argentinos Juniors en la cima del torneo de la Superliga, tras el éxito ante Huracán (1-0) y en la previa al clásico con Banfield, por la próxima fecha.



"Creemos que podemos luchar hasta el final porque el torneo es uno de los más parejos de los últimos años", sostuvo el guardavalla, de 24 años.



“De a poco fuimos encontrando la solidez necesaria y tenemos una idea de juego muy clara”, lo que Rossi sentó como base del buen andar 'granate' en declaraciones a la prensa.



Sobre su muy buen presente en Lanús reconoció que “con el correr de los partidos uno va madurando y que uno se sienta valorado en el lugar donde está es lo más importante”, en claro agradecimiento al apoyo recibido "tanto de los dirigentes como de los hinchas", manifestó.



Por críticas recibidas sobre sus últimos desempeños en Boca Juniors al final de 2018 y con la llegada para los 'xeneizes' del ex guardameta de Lanús, Esteban Andrada, en febrero último aceptó ir a préstamo al Antofagasta, de Chile, donde a los seis meses rescindió su contrato para volver al club de la Ribera, dueño de su pase.



En referencia a todo esto, Rossi indicó: "me tocó hacer un click" entre su ida al fútbol chileno "que fue positiva" y luego con aceptar el paso a préstamo a Lanús, con lo que pudo "recuperar el mejor nivel", admitió el ex arquero de Chacarita y Estudiantes de La Plata.



En los últimos días surgieron rumores sobre la posible transferencia de Andrada al PSG, de Francia, en enero próximo, por lo que es muy posible que Boca solicite su vuelta, a lo que Rossi respondió sobre la consulta al respecto: “Tenemos un grupo y estamos comprometidos en algo, lo mejor sería que me quede hasta junio”.



Acerca del clásico frente a Banfield expuso que "será la primera vez que lo juegue", pero que ya está "contagiado de todo lo que significa y todo el apasionamiento con que se lo vive en Lanús", concluyó Rossi.



A propósito de este encuentro que se jugará el próximo sábado a las 15.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Facundo Tello, por la 13ra fecha de la Superliga, el director técnico de los 'granates' Luis Zubeldía no definiría la formación hasta el viernes a la espera de la plena recuperación de Lautaro Acosta, afectado por un desgarro en el aductor de la pierna derecha.



De poder jugar el 'Laucha' lo haría en reemplazo del extremo derecho Carlos Auzqui, suspendido por haber acumulado la quinta amonestación en el último partido con Huracán.



De lo contrario, el juvenil Pedro De La Vega podría ser titular en esa función o bien el volante Tomás Belmonte ingresaría en la línea de medios en lugar de Marcelino Moreno, quien pasaría a integrar el trío de avanzada junto a José Sand y Alexandro Bernabei.