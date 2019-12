"Después de hablar con Pusineri definiremos el técnico para Independiente", afirmó Hugo Moyano

El presidente de Independiente, Hugo Moyano afirmó que "después de hablar con Pusineri", la semana próxima definirán quién "será el técnico del equipo" en 2020.



"En estos próximos días se hablará con Pusineri, que viene de realizar un buen trabajo en Colombia con los dos equipos que dirigió y que manifestó que le gustaría dirigir a Independiente", indicó Moyano en diálogo con Télam.



Pusineri, ex mediocampista de los "Diablos Rojos" (en las temporadas 2002-2003, 2004-2005 y 2007-2010), jugó 147 partidos con 19 goles convertidos y fue un clave en el equipo campeón del torneo Apertura 2002, lo que le otorgaría un buen respaldo de los hinchas, en el caso de que fuera contratado.



El futbolista surgido de Almagro acumuló experiencia como DT en Colombia, donde dirigió al Deportivo Cúcuta de Colombia, club con el que ascendió a la primera división, y luego al Deportivo Cali, en el que logró más del 50 por ciento de eficacia.



"El técnico que asuma en nuestro club, aparte de lo táctico que pueda mostrar, deberá entender el plantel con el que contará, porque hay varios jugadores que fueron dirigidos por distintos entrenadores, por eso tendrá que conocer a fondo ese tema para que lo que ponga en práctica le dé el resultado que todo queremos", añadió Moyano en la charla con Télam.



De acuerdo a lo señalado por Moyano durante el diálogo mantenido en el marco de la fiesta de entrega de los premio Olimpia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, después de la reunión que mantengan con Pusineri "se definirá quien será el técnico" para lo que evaluarán, también, lo tratado con Hernán Crespo, Pablo Guede y Mauricio Pellegrino, de los cuales no descartó a ninguno.



Incluso, deslizó que no hubo un trato directo con Jorge Almirón, que fue ofrecido por su representante Cristian Bragarnik y que ya dirigiera a Independiente en la temporada 2014-2015, con una aceptable campaña, considerando que "es un profesional para tener en cuenta".



Hasta no habría que descartar la continuidad de Fernando Berón (coordinador de juveniles) que condujo al plantel en forma interina en los últimos seis partidos de la Superliga, antes del receso, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas, que sería clave en cuanto a darle mayor rodaje a los jóvenes del club para disminuir el presupuesto de fútbol.



"La semana próxima se debe definir quién será el técnico, que deberá contar con capacidad de reordenar el equipo con los jugadores importantes que tenemos, más los juveniles del club, por eso antes del 3 de enero -fecha de inicio de la pretemporada en Villa Domínico- tendrá que recibir los conocimientos del plantel que dirigirá pensando en la Superliga y en la Copa Sudamericana -en primera ronda debutará el 4 de febrero próximo, de local, ante Fortaleza de Brasil.



En cuanto a la situación económica de la institución insistió en que "el desfasaje que se tiene es por los contratos en dólares que se firmaron cuando el dólar rondaba los 24 pesos y hoy está en 63, lo que se debe renegociar con los jugadores", adujo, y aclaró la situación por la deuda de 600 mil dólares con Pumas, de México, por el pase del defensor uruguayo Gastón Silva, "por la que se debe continuar negociando con un nuevo ofrecimiento para llegar a un acuerdo", estimó el mayor referente del gremio de los camioneros.



En el marco de la fiesta de los premios Olimpia, Moyano tuvo la oportunidad de saludar con afecto a la ganadora de la estatuilla de plata en Natación, Delfina Pignatiello, reconocida simpatizante de Independiente y preocupada por el magro presente futbolístico del club que acapara la atención de media Avellaneda