"Diego Maradona y Ramón Díaz son dos genios del fútbol mundial", valoró Osvaldo Escudero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex delantero Osvaldo Salvador Escudero, campeón del mundo con el seleccionado argentino Sub-20 de 1979 en Japón, valoró a "Diego Maradona y Ramón Díaz" como "dos genios del fútbol mundial", al evocar el 40mo. aniversario aquella conquista cumplido en este 2019.



"Diego Maradona y Ramón Díaz son dos genios del fútbol mundial y digo son porque lo continúan siendo a pesar de que ya no jueguen", resaltó Escudero en diálogo con Télam.



"Era una maravilla jugar al lado de ellos, lo hacían todo sencillo, incluso me lucí jugando junto a Maradona en aquel Boca campeón Metropolitano de 1981", destacó el "Pichi" al recordar aquellos tiempos del comienzo de su carrera como profesional.



Al técnico de aquel seleccionado, César Luis Menotti, lo calificó como "extraordinario, un grande" al estimar que "arriesgó su prestigio ganado con el seleccionado de los mayores, un año antes al obtener la primera Copa del Mundo para el fútbol argentino, para dirigir un equipo de juveniles, la gran mayoría desconocidos, pero que le dieron otra alegría a la gente".



Días después del reconocimiento especial a los integrantes de aquel seleccionado juvenil campeón del mundo que hizo el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, el "Pichi" Escudero comparó su tiempo como jugador habilidoso, escurridizo y picante con la actualidad.



"Era un "wing' a la vieja usanza, haciendo sociedades en ataque, desbordando por sus sectores y entendiéndose con el centrodelantero generaban un buen juego ofensivo", estimó quien aparte del título con Boca, logró otro con Rosario Central (Campeonato de 1986/87) y un tercero con Barcelona, de Ecuador, en 1991.



Diminuto, veloz y también esquivo a los "patadones" de los marcadores que no lo podían detener, aunque hubo dos que pudieron con el 'Pichi': "Fueron el 'Negro' (Néstor) Clausen, que me marcó sin golpearme, y el 'Cabezón' (Oscar) Ruggeri, que era fuerte e imponía su presencia", concluyó.