"El 75% de las más de 600 obras que tiene Vialidad Nacional estaban paralizadas", dijo Arrieta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El administrador de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, dijo hoy que entre "las más de 600 obras" iniciadas por el organismo durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri encontró que "el 75% están paralizadas".



"De las más de 600 obras iniciadas que tiene Vialidad, el 75 % están paralizadas o no generan certificados de obra desde hace más de seis meses", sostuvo Arrieta en declaraciones a El Destape Radio.



El funcionario explicó además que en "las 146 obras que están activas, hay retrasos" y que encontró "una deuda de $ 18 mil millones".



Con respecto al "Plan Federal de Obras" que en su momento lanzó el gobierno del ex presidente Macri, que estaba dividido en tres ejes: autopistas, rutas seguras y mantenimiento de rutas, el funcionario consideró que "el desempeño fue muy bajo".



"En lo que respecta a las autopistas, se ejecutó solo el 10% de los objetivos que la anterior administración se planteó. En el tema de rutas seguras solo se cumplimentó el 1% del total anunciado entre el período 2016-2019 y en lo que hace a mantenimiento de rutas ya existentes se cumplió el 50% de lo anunciado, pero se abandonó el control de carga en las rutas", precisó el ex intendente de Cañuelas.



El titular de Vialidad Nacional se refirió también a la estructura gerencial del organismo y aseguró que "encontró una suerte de mega estructura paralela, con 80 puestos gerenciales destinados a llevar adelante el Plan Federal de Obras y las denominadas PPP (obras que se llevaban adelante con Participación Pública-Privada), dos proyectos que fracasaron".



En ese sentido, el funcionario remarcó que si bien son cargos políticos nombrados por la gestión anterior "los gerentes se resisten a irse y amenazan con hacer juicios".



"Los corredores viales concesionados con PPP abarcan los 3 mil kilómetros de rutas más transitados de la Argentina, pero solo se hicieron entre el 3 y 7 por ciento", aseguró Arrieta y aclaró que "a medida que se vayan venciendo las concesiones se van a ir estatizando", tal como había anunciado hace unas semanas el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.