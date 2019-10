"El ENM será una de las movilizaciones más importantes de La Plata", dijo presidenta del Concejo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La presidenta del Concejo Deliberante de La Plata, leana Cid, consideró hoy que el 34 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se realizará en la ciudad entre el sábado y el lunes, será “una de las movilizaciones más importantes de toda la historia” de la capital bonaerense. “Es una movilización tan masiva que es de las más importantes de toda nuestra historia”, dijo Cid a Radio Provincia, sobre el ENM que buscará en esta edición ampliar su nombre al de Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y personas no binarias. La presidenta del Concejo señaló que la municipalidad de La Plata viene trabajando "hace meses con el grupo de mujeres que están metidas en la organización para brindar las herramientas necesarias” en relación a dispositivos y operativos de seguridad y de salud previstos para las tres jornadas. "La idea es brindar las herramientas necesarias para que el Encuentro se desarrolle con la mayor tranquilidad, que no solo sea una movida importante para las 200 mil que estimamos llegarán a La Plata sino que también lo sea para los vecinos que vivan en La Plata", indicó. En ese sentido, detalló que "se reforzó la seguridad con personal femenino, con más mujeres policías, y el equipo de salud y emergencia en vía pública con el SAME, en comunicación permanente con SAME de Berisso, Ensenada y La Plata. Se va a establecer un hospital móvil en las inmediaciones del Estadio Único". Además, aseguró que se reforzará la frecuencia de micros con 50 unidades "que irán desde el centro al Estadio Único, donde se hará la apertura y el cierre". Con respecto a los edificios vallados, como la Catedral y la sede de la Gobernación, indicó que se tomó esa decisión "a partir de una evaluación que se hizo desde la provincia y el municipio, ya que sabemos que habrá un caudal de gente no habitual y tenemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio". “Es un encuentro autogestionado. El trabajo sobre las desigualdades de género es una agenda global, no solo falta en nuestro país sino que falta en todo el mundo y hay lugares donde esta brecha es más amplia. No solo hay que trabajar en temas de violencia de género sino en términos de participación en espacios de decisión para lograr la igualdad verdadera", apuntó Cid. La página www.34encuentro.laplata.gov.ar tiene información sobre los operativos previstos durante el ENM.