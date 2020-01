"El mejor camino para llegar a la victoria es jugando bien", dijo Setién en su presentación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Enrique "Quique" Setién fue presentado hoy como nuevo entrenador del Barcelona en reemplazo de Ernesto Valverde y dejó en claro su filosofía de juego al sostener que "el mejor camino para llegar a la victoria es jugando bien".



"A la victoria se llega jugando bien. El mejor camino es jugar bien y lo quiero mantener a lo largo del tiempo", declaró el técnico de 61 años en su primera conferencia de prensa al frente del conjunto 'blaugrana'.



"Puedo garantizar que mi equipo jugará bien. Lo he demostrado en los equipos que he dirigido", dijo el ex DT del Real Betis, Las Palmas, Lugo, Racing de Santander, Logroñés, Ejido y la Selección ecuatoguineana.



"Lo he disfrutado mucho desde fuera, desde la televisión. He analizado mucho el juego del Barça. Aplicaré mis matices y detalles", continuó respecto del funcionamiento del equipo que hasta el lunes tuvo a Valverde como entrenador.



Sobre los jugadores del plantel catalán dijo que "el talento ya lo tienen. Soy una persona sincera y directa, e intentaré convencerles para que trabajen".



"Me han hecho disfrutar del fútbol, cada día, en cada partido", siguió sobre los futbolistas del campeón vigente de la Liga de España.



El oriundo de la ciudad española de Santander también habló sobre el astro del seleccionado argentino y máximo referente del Barcelona, Lionel Messi, a quien catalogó como "único y especial".



"Messi es único y especial. Todavía no soy consciente de lo que significa entrenar al mejor jugador del mundo y a sus compañeros", expresó.



"Ayer estaba tranquilamente en mi casa y hoy me he encontrado en la Ciudad Deportiva (del club catalán)", concluyó Enrique "Quique" Setién.