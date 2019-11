"El objetivo es pasar la fase de grupos", admitió el capitán argentino Gaudio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gastón Gaudio, capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina que mañana debutará en la Caja Mágica de Madrid ante Chile, admitió hoy que el objetivo es pasar el Grupo C, e instalarse en los cuartos de final, en la zona que se completa con Alemania.



"Estamos muy bien. No tenemos a Nadal o Djokovic, pero sí un equipo compacto, nuestro objetivo es pasar a cuartos de final", comentó el "Gato" Gaudio, de 41 años, en diálogo con los medios de prensa que cubrirán el evento en la Caja Mágica, el estadio ubicado en el corazón del popular y obrero barrio de San Fermín, en el sur de Madrid.



El ex tenista, campeón de Roland Garros 2004 y número cinco del ranking mundial en 2005, se refirió a la lesión que sufrió el marplatense Horacio Zeballos, el hombre clave en el dobles, que no estará en el debut ante los chilenos por una molestia en el aductor de la pierna derecha.



"Tuvimos una dificultad, Zeballos era nuestra carta fija en el dobles. Seguramente jugará Leo Mayer, en realidad no cambia tanto el nivel del equipo porque somos bastante parejos", añadió el "Gato" Gaudio.



Argentina jugará mañana desde las 7 ante Chile en la cancha central "Manolo Santana" de la Caja Mágica, en un partido que arrojó una venta anticipada de 3.127 localidades, siendo su capacidad total para 11.800 espectadores.