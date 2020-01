"El pase de Paolo Guerrero a Boca no está caído", afirmó su representante, Mariano Pernía

El pase del centrodelantero peruano Paolo Guerrero a Boca Juniors "no está caído", advirtió hoy el representante del futbolista, el argentino ex lateral izquierdo de Atlético Madrid, Mariano Pernía, reforzando un indicio que surgió en las últimas horas en Porto Alegre cuando el atacante no fue parte de la convocatoria del entrenador Eduardo Coudet para el debut de Inter en el campeonato estadual "Gaúcho".



El "Chacho" Coudet, que hará su debut en este certamen, argumentó al respecto que Guerrero "todavía no está a punto desde lo físico", pero en Porto Alegre surgieron las alarmas por la posible partida de su goleador al fútbol argentino.



Desde la dirigencia del club brasileño también indicaron que nada cambió y que confían en que Guerrero va a quedarse, negando cualquier contacto entre Boca y el jugador. Sin embargo en derredor de Boca la información que se maneja es diferente.



Pernía, hijo del inolvidable "Tano" Vicente, destacó que no sabía si su representado se había comunicado con el vicepresidente segundo boquense, Juan Román Riquelme, y redobló la apuesta al asegurar que "el pase no está caído y Boca está viendo cómo hacer para que el jugador llegue".



Pero que todo avance en ese sentido también depende de la firme voluntad de Boca y sobre todo del director técnico Miguel Ángel Russo, quien en el almuerzo que mantuvo ayer en Ezeiza con Riquelme y el presidente Jorge Ameal, le insistió a éste último por la llegada de Guerrero.



Lo que el delantero peruano pretende para llegar a Boca es que se le respete el acuerdo económico al que llegó con quien era el director deportivo antes de que asumiera la nueva dirigencia: Nicolás Burdisso, y en Boca están haciendo todo lo posible para complacerlo.



Claro que para que llegue Guerrero a Boca, primero habrá que despejar una plaza de extranjeros (el colombiano Sebastián Villa podría pasar a Monterrey, de México, a pedido de su técnico, Antonio Mohamed) y después conseguir recursos con esa transferencia y el posible ingreso de dinero proveniente un resarcimiento por un probable fallo favorable del TAS que obligue a la Conmebol a abonárselo al club de la Ribera por lo ocurrido en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate.



Claro que todo ello deberá resolverse con premura, ya que el libro de pases de la Superliga cierra el 31 de enero, es decir dentro de una semana, mientras que el TMS (registro para adquisiciones del exterior) vence el 19 de febrero. Hasta esa fecha se podrá incorporar, pero sólo para jugar Copa Libertadores y no el torneo local.



Pero por lo pronto la intención desde el lado de Boca está, de parte del jugador también, y en el Inter no lo citaron para el debut ante Juventude por el torneo estadual. Y todas esas son buenas señales para el "xeneize".