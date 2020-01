"El prófugo", de argentina Meta, en la Sección Oficial de la 70ma. Berlinale

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"El prófugo", thriller psicológico de la argentina Natalia Meta, protagonizado por Érica Rivas con Nahuel Pérez Biscayart y Daniel Hendler, tendrá su estreno mundial en la máxima categoría de la 70ma. edición de Festival de Cine de Berlín que hoy dio a conocer la programación que ofrecerá entre el 20 de febrero y el 1 de marzo.



El segundo largometraje de la realizadora y licenciada en filosofía que en 2014 estrenó su primer filme "Muerte en Buenos Aires", inspirado en la novela "El Mal Menor" del autor argentino C.E. Feiling, suma la participación especial de Cecilia Roth.



"El prófugo" narra la historia de Inés (Rivas) quien tras un episodio traumático durante un viaje con su pareja (Hendler) comienza a confundir la frontera entre lo real y lo imaginario. Vívidas pesadillas y sonidos recurrentes invaden la vida cotidiana que lleva junto a su madre (Roth), hasta que ensayando para un concierto conoce a Alberto (Pérez Biscayart), un joven que se acomoda a su mundo sin cuestionamientos, detalla un comunicado de prensa.



La película de Meta pugnará junto a otros 17 títulos por el León de Oro, el máximo lauro que otorga uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, según lo anunciado hoy por el director artístico del festival, Carlo Chatrian, quien resaltó que "las películas de la Sección Oficial de Competición cuentan historias que son tanto individuales como colectivas, y al mismo tiempo íntimas y trascendentales. Tienen un efecto perdurable y ganan en impacto al interactuar con el público".



"Si en ellas hay predominancia de tonos oscuros, quizás es porque los filmes que hemos elegido tienden a mirar el presente sin ilusiones o trucos, no porque quieran causar temor, sino porque quieren abrir los ojos. La confianza que el cine pone en la humanidad, en estos seres sufridores, enfermos y manipuladores está intacta", señaló Chatrian.



En ese apartado hay otro título iberoamericano en competencia, la brasileña "Todos os mortos", de Caetano Gotardo y Marco Dutra; y dos filmes dirigidos por italianos: "Favolacce", de Damiano y Fabio D'Innocenzo; y "Volevo nascondermi" de Giorgio Diritti.



El rubro principal de la Berlinale que repartirá premios de acuerdo al criterio de un jurado presidido por actor británico Jeremy Irons, también tendrá cintas como "Siberia", de Abel Ferrara; "The roads not taken", de Sally Potter y con protagónico del español Javer Bardem; " Le sel des larmes", de Philippe Garrel; "First Cow", de Kelly Reichardt; "Irradiés", de Rithy Panh; y "Rizi", de Tsai Ming-Liang.



La nómina se completa con tres presencias alemanas ("Berlin Alexanderplatz", de Burham Qurbani; "Dau, Natasha", de Ilya Khyrzhanovski y Jekaterina Oertel; y "Undine", de Christian Petzold), "Domangchin yeoja", de Honn Sangsoo; "Effacer l'historique", de Benoît Delépine y Gustave Kervern; "Never rarely somethimes always", de Eliza Hittman; "Schwesterlein", de Stéphanie Chuat y Véronique Reymond; y "Sheytan vojud nadarad", de Mohammad Rasoulof.



Un despacho de EFE detalló la presencia iberoamericana en otros espacios del festival como en la nueva sección "Encounters" (que busca dar cabida en el programa oficial a formas narrativas diferentes y dar apoyo a directores innovadores e independientes), en el que aparece "Isabella", del argentino Matías Piñeiro.



Entre los cortos en competencia, Argentina cuenta con "Playback. Ensayo de una despedida", de Agustina Comedi; mientras que en la Sección Panorama aparecen "Las mil y una", de Clarisa Navas y "Un crimen común", de Francisco Márquez; y en Forum figuran "Medium", de Edgardo Cozarinsky y el documental de Jonathan Perel "Responsabilidad empresarial".



Además, en la categoría Generation Kplus se anotan el cortometraje "El nombre del hijo", de Martina Matzkin y el largometraje "Mamá, mamá, mamá", de Sol Berruezo Pichon-Riviére.