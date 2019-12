"Era un repositorio de papeles y se transformó en un referente institucional"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso -imputada en la causa que involucra al ex ministro de Energía Juan José Aranguren- publicó hoy, a pocos días de dejar su cargo, un Informe de Gestión 2015-2019, en el que defendió su trabajo y aseguró que, en 2015, el organismo "era un repositorio de papeles y se transformó en un referente institucional".



Dividido en ejes temáticos como "Prevención de conflicto de intereses", "Política de obsequios a funcionarios públicos" o "Investigaciones y juicios", el documento recorre en sus más de cien páginas los "cuatro años de intenso trabajo" del organismo.



“En diciembre de 2015, la OA era un repositorio de papeles y carpetas que justificaban la existencia de una burocracia con pocos o nulos resultados. Muchos argentinos ni siquiera sabían de su existencia. En estos cuatro años, la OA se transformó en un referente institucional de la política de integridad y anticorrupción", afirma Alonso en la introducción del informe.



Disponible en la página web de la OA (https://bit.ly/2rlE2iy), el informe se presenta como un resumen de asistencia para "la Administración Pública Nacional, para funcionarios y empleados públicos, y, para agencias similares de gobiernos subnacionales".



En la introducción, Alonso sostiene que en los últimos años "la OA se sometió a un proceso de profundo fortalecimiento institucional" y "hoy cuenta con una estructura administrativa acorde a su relevancia, equipamientos edilicio y tecnológico adecuados".



"La OA es una institución señera que ha generado precedentes administrativos y una experiencia inédita en nuestro país y en la región", agrega la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.



Y cierra: "Hoy la OA se encuentra en inestimables condiciones institucionales para continuar el camino trazado y seguir multiplicando su aporte a una robusta política de integridad pública y anticorrupción de la República Argentina”.



El miércoles de la semana pasada, la ex diputada del PRO afrontó su primera citación a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, por presunto encubrimiento de negociaciones incompatibles con la función pública por parte del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.



La causa, iniciada por una denuncia penal de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade en 2016, investiga si Alonso omitió deliberadamente investigar un conflicto de interés del ex ministro luego de una compra de gas a Chile a la empresa Royal Dutch Shell Plc, de la cual Aranguren había sido presidente.