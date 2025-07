La figura de Luis Martínez, referente de la línea interna "Transformar" del PRO San Juan, cobró relevancia al exponer en el Café de la Política las diferencias que lo distancian de la actual conducción partidaria. Martínez profundizó en las motivaciones de su disidencia, si no que también reveló un acercamiento estratégico a La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de oxigenar el partido desde sus cimientos.

"El espacio que nosotros construimos dentro del PRO para ampliar la estructura, pero con el tiempo no nos sentimos representados", sentenció Martínez, explicando el origen de la fractura. La percepción de ver "la misma gente ocupando los mismos espacios y sin objetivos" fue el catalizador para la creación de "Transformar", una línea interna conformada por "gente que no acuerda con la conducción actual" y que hoy adhirió a las filas de La Libertad Avanza. La falta de diálogo fue un punto clave: "como no logramos tener diálogo, vimos que actualmente no hay cambios en el rumbo ni tampoco de dirigentes", lamentó el referente.

Frente a este panorama, la irrupción de La Libertad Avanza aparece como una bocanada de aire fresco para el sector disidente. "Por eso es que nos sentimos identificados con LLA porque la mayoría no son conocidos", afirmó Martínez, destacando la novedad de los perfiles que integran el espacio libertario. Si bien reconoce que "los que hoy tienen cargos son conocidos", lo interpreta como "parte del proceso del cambio que estamos llevando".

La estrategia de Martínez y su grupo no es abandonar el PRO, sino fortalecerlo desde una nueva perspectiva. "Nosotros no nos vamos del PRO, sino que buscamos darle músculo al partido para que dentro de un año y medio podamos competir internamente por la conducción", enfatizó, dejando en claro su intención de una contienda interna. La decisión no les genera temor a posibles represalias: "No creo que nos echen por esta decisión, ya que buscamos armar un nuevo espacio con otro partido porque estamos convencidos en el camino que queremos compartir".

Martínez concluyó su análisis con una visión a largo plazo, subrayando la necesidad de un cambio profundo en el país. "Aún falta mucho tiempo al país para lograr el cambio que la sociedad ya reclama y en el PRO no vemos eso porque no tienen la apertura", sentenció, reafirmando su compromiso con una renovación que, según su perspectiva, el partido amarillo aún no logra ofrecer.

