"Es inexplicable, dijo el secretario de Seguridad de Villa Gesell sobre la muerte a golpes de joven

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario de Seguridad de la localidad balnearia de Villa Gesell, Mauricio Andersen, se refirió esta mañana al joven que murió como consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea fuera de un boliche, hecho por el que fueron detenidos once jugadores de rugby de un club de Zárate, y consideró que se trata de un hecho "lamentable" e "inexplicable".



En diálogo con radio Mitre, el funcionario confirmó además que los aprehendidos están imputados "todos con la misma carátula" y que mañana la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, les tomará declaración indagatoria "para establecer qué grado de participación tuvo cada uno".



"Está bueno verlos a los chicos tranquilos y divirtiéndose, en su mayoría estudian todo el año y están deseando esa semana para irse de vacaciones, y nosotros tenemos que apoyarlos, pero no tenemos que permitir este tipo de grupos de agresores que vienen con la intención de pelear, de provocar daño, de maltratar", dijo el funcionario.



Andersen comentó que anoche estuvo reunido "hasta tarde con los amigos y los papás del chico fallecido", Fernando Báez Sosa, y dijo que no le "encuentra sentido a la agresión".



"La seguridad estaba, nosotros nos preparamos todos los veranos, sabemos que en enero Gesell recibe a todos los jóvenes, y nos juntamos con los jefes del Operativo Sol para proyectar el tema de seguridad", explicó.



En ese sentido, aclaró que cuando sucedió el hecho "el personal de Infantería que había estado toda la noche en diagonal a la confitería bailable concurrió por otro incidente a la esquina", hacia 102 entre 3 y 4.



"En ese momento es cuando agreden al joven y provocan este triste episodio", agregó, y contó que "el personal volvió hacia el lugar, lo asistió y los agresores salieron corriendo", tras lo cual "algunos de los efectivos los persiguieron y los perdieron en el bosque".



Además, dijo que según lo que se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad que se viralizaron durante las últimas horas, "lamentablemente el joven recibió algún golpe y cayó inconsciente", pero que "lo peor de todo fue la patada que le pegaron cuando ya estaba en el suelo".



En tanto, al ser consultado sobre la responsabilidad del boliche en el hecho, explicó que "las confiterías bailables tienen su personal de seguridad" y que "ellos hicieron lo que tenían que hacer, desarticular al grupo que estaba provocando disturbios adentro y sacarlos el lugar para que el resto de las personas siguiera disfrutando".



"Ojalá se haga justicia, la fiscal que interviene en la causa es muy comprometida, estuvo trabajando y pidiendo cámaras todo el día para probar el hecho y que los culpables paguen por lo que hicieron, espero que no tengamos que lamentar ningún otro hecho más", concluyó.