"Estamos bien y con mucha expectativa", contó Ferraro, DT de Las Panteras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Hernán Ferraro, técnico del seleccionado argentino femenino de vóleibol, aseguró hoy que el equipo está "bien" y "con mucha expectativa" de cara al Preolímpico de Colombia, donde entre el 7 y el 9 de enero buscará la última plaza disponible para los Juegos de Tokio 2020.



"Las Panteras" viajarán mañana rumbo a Bogotá, sede del Preolímpico Sudamericano, donde enfrentarán a Perú, Venezuela y Colombia.



"A nosotros no nos genera mucho la localía. Más les puede generar a las colombianas o incluso a las peruanas, que organizaron casi todas las competencias sudamericanas en los últimos años y les fue mal porque en su casa las critican mucho. Por supuesto que hubiera sido lindo jugar en la Argentina, pero me parece que nos podemos hacer fuertes igual", le dijo Ferraro a Télam.



En el gimnasio Carpe Diem del Cenard, donde el cuerpo técnico y las 14 jugadoras convocadas se sacaron la foto oficial, Ferraro sostuvo: "estamos contentos, todas las chicas que juegan en el exterior volvieron bien, empezamos con un grupo de 16 y quedaron 14. Tratamos de elegir más que nada lo que nos servía para cada partido y lo que habíamos analizado de los equipos. Fue un momento difícil pero estamos con mucha expectativa".



"Las Panteras" para el clasificatorio olímpico son las armadoras Azul Benítez y Victoria Mayer; las opuestas Lucía Fresco y Sol Piccolo; las centrales Julieta Lazcano, Bianca Farriol, Candelaria Herrera y Victoria Michel Tosi; las puntas Yamila Nizetich, Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Daniela Nielson y Mariángeles Cossar; y la líbero Tatiana Rizzo.



Tal vez la mayor sorpresa de la lista es Cossar, punta de Boca Juniors, porque viene de una lesión (fractura en el quinto metatarsiano) que le llevó varios meses de recuperación. "Cossar es una jugadora que nos puede dar cosas importantes en los momentos importantes, y más que nada la llevo por eso. Es una gran receptora. Nosotros vamos a necesitar que, en momentos claves, entre a recibir las tres rotaciones de atrás, lo mismo que Daniela Nielsen que recibe y saca muy bien también. La balanza se inclinó por eso", explicó el entrenador Ferraro.



Por su parte, la "Chu" Cossar (multicampeona con Boca) contó que "fue una sorpresa y estoy contentísima. Tenía los tiempos de recuperación justos, primero para volver a jugar en mi club porque sabia que llegaba muy al límite al Preolímpico, si llegaba. Esperé la posibilidad aunque físicamente no iba a estar a la par de mis compañeras, pero el cuerpo técnico me esperó. Es una felicidad y un gran desafío porque va a ser un torneo muy difícil".



"Las Panteras" jugarán el martes 7 de enero (a las 20, hora argentina) frente a Perú; el miércoles 8 se medirán contra Venezuela (a las 20) y cerrarán el jueves 9 ante el local Colombia (desde las 22.30). Todavía no está confirmado si el Preolímpico será televisado.



Las colombianas son favoritas a priori aunque, para Ferraro, "son tres finales contra tres rivales importantes, algunos de mayor jerarquía que otros".



"Es difícil analizar por actualidad del equipo. Cada seleccionado recibe a las jugadoras de las competencias que vienen de hacer con los clubes. Cuando empezamos este proceso insistimos mucho con la importancia de lo que cada uno hiciera fuera de la Selección. Tenemos un periodo de trabajo corto y después cada una se desarrolla con su club", consideró el ex armador del seleccionado y actual DT de Ciudad Vóley.



"Las Panteras" se clasificaron una vez sola en la historia para los Juegos Olímpicos, en Río 2016, cuando Guillermo Orduna era el técnico y el Preolímpico se disputó en Bariloche. Ferraro asumió en 2019 y el vóleibol femenino argentino obtuvo ese año -por primera vez- una medalla (bronce) en los Juegos Panamericanos de Lima.