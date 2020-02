"Estamos lejos de un contagio por coronavirus en la Argentina", dijo Ginés González García

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró hoy que en la Argentina "estamos lejos de un contagio por coronavirus" pero remarcó la necesidad de trabajar con la sociedades científicas "para poder determinar las conductas a seguir" y detener "el bombardeo mediático que muchas veces es muy contradictorio".



"Estamos lejos y estamos en verano, algo que nos juega muy a favor pero esto no quiere decir que bajemos las alertas" aseguró el ministro durante una entrevista a Crónica TV y destacó en este sentido que "mañana tendremos una reunión en jefatura de gabinete para compartir la información con todos los ministerios".



Explicó que se establecieron diversos protocolos para evitar el ingreso del coronavirus y mencionó que en los aeropuertos "ya la tripulación debe informar, durante el vuelo, si hay personas con síntomas entre los pasajeros. De ser así una vez que aterriza el avión se despliega el personal de sanidad de frontera o en Ezeiza se lo deriva al propio hospital del aeropuerto para constatar o no la presencia del virus".



Indicó que "en los pocos casos que se activó el protocolo es por gente que se asusta con algún caso que piensa que es compatible por un estado febril, pero esto demuestra que la red de contención está siempre en alerta".



Ginés aseguró estar "más preocupado por el dengue que por el coronavirus", al ya detectarse casos en Misiones, Formosa y en Buenos Aires y por "la situación en Paraguay en donde ya hubo 17 muertos".



Respecto a cómo encontró el Ministerio, aseguró que estaba "muy mal en todos los aspectos, la falta de vacunas fue algo muy notorio, no se establecieron las mínimas prevenciones, en suma nos encontramos con un Ministerio abandonado y muchas deudas para pagar por lo que la situación es muy compleja".



Indicó además que aún "no se terminaron de sacar en camiones las vacunas que encontraron en la Aduana, algo que finalizará en 10 días más", mientras que anunció que "volverá el programa Remediar", una serie de medicamentos genéricos que se entregaban a personas con dificultades en el acceso a la salud o que están bajo la línea de la pobreza o sin cobertura de obra social.