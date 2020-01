"Estoy con muchas ganas de arrancar", dijo Ortigoza al ser presentado en Río Cuarto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante central Néstor Ortigoza fue presentado esta noche oficialmente como nuevo jugador de Estudiantes de Río Cuarto para jugar en la Primera Nacional, y aseguró que se siente "con muchas ganas de arrancar”, mientras que evitó hablar de su conflictiva salida de Rosario Central.



En la conferencia de prensa en la que se lo vio al ex jugador de la selección paraguaya por primera vez con la camiseta ‘celeste’, dijo también que está "muy comprometido y preparado para el desafío del club. Hay que ser y parecer, y esto lo debo demostrar entrenando todos los días".



"Del tema de Central no voy a hablar porque hoy estoy feliz de arrancar un proceso con Estudiantes", aclaró.



El ex mediocampista de San Lorenzo (ganó la Copa Libertadores en la temporada 2014), de 35 años, se vinculó con la entidad del sur cordobés por seis meses.



Estudiantes es uno de los punteros de la Zona 1 de la Primera Nacional, y con la contratación de Ortigoza apuntará con todo a subir a la Superliga.