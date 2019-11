"Exigiremos al gobierno nacional que resuelva el conflicto", dice el gremialista detenido en Chubut

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) Santiago Goodman sostuvo hoy que "vamos a exigirle" al gobierno nacional que "resuelva el conflicto" docente en esa provincia, tras haber sido liberado por la policía, que lo detuvo ayer, durante algunas horas, en el marco de los incidentes registrados cuando se realizaba una protesta frente a la Casa de Gobierno de Rawson.



El sindicalista fue detenido pasado el mediodía y recuperó la libertad después de las 15 de ayer, pero denunció que estuvo "incomunicado" y que su detención fue "ilegal ".



"Vamos a exigirle a las autoridades nacionales una convocatoria urgente para resolver el problema y que se devuelvan los días descontados a los maestros", por la realización de las diversas medidas de fuerza, dijo Goodman en diálogo con El Destape radio



Goodman habló además con Radio Mitre donde explicó cómo se desarrolló su detención por parte de la policía local.



"Fuimos a Casa de Gobierno a reclamar por los descuentos masivos que aplicó el gobierno provincial, y estábamos reclamando el descuento de 17 días del salario, y a otros compañeros, casi del 80% del sueldo".



Y continuó: "Cuando un perro de la policía se tiró sobre un compañero docente intervine, y a partir de eso me detuvieron. El jefe de la Policía de Chubut se me tiró encima y me detuvo", precisó.



Goodman calificó la detención de "ilegal", y agregó que estuvo " incomunicado por dos horas".



"Durante este año se detuvieron a varios compañeros de manera ilegal y hemos sido reprimidos varias veces, siempre reclamamos diálogo con el gobierno, pero se sientan en una mesa para no decidir nada", finalizó.



Los incidentes comenzaron cerca del mediodía de ayer en inmediaciones de Casa de Gobierno ni bien se conocieron los descuentos masivos que aplicó el gobierno de Mariano Arcioni a los docentes que acataron la medida de fuerza convocada por la Atech, que realiza la 16ta. semana consecutiva de paro.



Los represion policial con gases lacrimógenos y balas de goma provocó la decisión del paro nacional de 24 horas que se cumple hoy por parte de los gremios docentes en solidaridad con sus pares de Chubut.