"Fue un triunfo trabajado, pero justo", dijo el DT interino de Independiente, Fernando Berón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Independiente, Fernando Berón, en su segundo encuentro al frente del equipo de Avellaneda celebró la victoria por 2-1 sobre San Lorenzo con un análisis mesurado, al afirmar que "fue un triunfo trabajado, pero justo".



"Tratamos de tener velocidad en los últimos metros y ser verticales, algo que por momentos logramos, pero la idea es ir acomodándonos de a poco", soltó el coordinador general de las divisiones inferiores "rojas", hoy a cargo del primer equipo.



"Creo que tuvimos oportunidades para liquidar el partido y lamentablemente no lo hicimos. Por eso terminamos exigidos", indicó Berón, tras su segundo partido en el banco del "Rojo" con triunfo por 2 a 1 ante los de Boedo, en los que también se presentó como entrenadfor interino Diego Monarriz.



Berón empezó la fecha anterior como técnico interino en reemplazo de Sebastián Beccacece con un 2-2 frente a Unión, luego de ir ganando 2-0 en Santa Fe.



Su continuidad en principio está garantizada hasta diciembre, cuando terminará el año con la Superliga aún inconclusa, pero para después las autoridades del club de Avellaneda se encuentran precisamente evaluando el proyecto presentado por el ex delantero de la institución, el uruguayo Diego Forlan, quien podria convertirse en el próximo manager y consecuentemente eligiría al próximo entrenador.



"Quiero que Independiente se transforme en el mejor club del pais", señaló a los dirigentes el ex futbolista uruguayo, quien debutó en la primera del "Rojo" en 1998 y se marchó en 2001, tras convertir un total de 41 goles en 90 partidos.



Si bien aún restan algunas reuniones para que se concrete su incorporación (no se habló todavía de la cuestión económica), la semana que viene volverán a juntarse en Buenos Aires (la semana pasada lo hicieron en Montevideo) el vicepresidente Pablo Moyano y el secretario general, Héctor Maldonado, con la intención de acercar a las partes y concretar la propuesta.