"Grabois habla desde su obsesión en la lucha contra el hambre", dijo Tolosa Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, consideró hoy que las críticas del dirigente social Juan Grabois a algunos aspectos de la implementación de la Tarjeta Alimentaria "no forman parte de una interna, todo lo contrario, lo hace desde su obsesión de luchar contra el hambre en el país".



"Estoy muy al tanto de las declaraciones de Juan (Grabois). Son declaraciones de Juan en el marco de su opinión que por supuesto respeto y es muy bueno porque Juan tiene toda una mirada sobre la situación social y que él pueda decir lo que piensa me parece bien", dijo Tolosa Paz, bajando el tono a las diferencias con el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).



En declaraciones a las prensa, Grabois criticó el martes algunos aspectos del programa de la tarjeta alimentaria impulsado por el gobierno Nacional y aseguró: “No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata o comprarse alcohol. Tomar de boludos a los pobres no me cabe”.



En ese sentido, Tolosa Paz -en declaraciones a Radio Con Vos- remarcó: "Yo no veo en esas declaraciones de Juan como algo de una interna, como algo para romper, todo los contrario, lo hace desde su obsesión de ayudar en la lucha contra el hambre".



En lo que hace puntualmente a la implementación de esa esa ayuda social a través de la Tarjeta Alimentar, la funcionaria dijo que lo vienen "hablando mucho en la mesa del diálogo contra el hambre" y lo están "haciendo con todas las organizaciones de la sociedad".



"Se muy bien del posicionamiento de Juan (Grabois) con respecto a la Tarjeta Alimentaria", dijo.



"Nosotros lo entendemos y escuchamos a Juan como a todos los representantes de las organizaciones sociales. La implemantación de la Tarjeta Alimentar es un mecanismo generado desde el Ministerio de Desarrollo Social; entendemos que tenemos que buscar una política más integral, con el objetivo puesto siempre en la lucha contra el hambre".



Finalmente, y ante una consulta referida a la posibilidad de compra de distintos productos con la Tarjeta Alimentaria, Tolosa Paz aclaró: "Desde la Tarjeta Alimentaria que se emite desde el Ministerio de Desarrollo Social hay un sistema de bloqueo para los distintos productos y se pueden excluir productos que no sean alimentos. Esto está muy claro".