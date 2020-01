Gramajo asegura que en la zona Oeste de Chimbas sí se está trabajando

A Fabián Gramajo le costó digerir las críticas de algunos vecinos de los barrios chimberos, porque según el jefe comunal, con cada unión vecinal se ha convenido un plan de trabajo que se está ejecutando en función a las necesidades.

“Me extraña la quejas, porque si bien hay obras que falta en los barrios, hemos firmado con los presidentes de las Uniones Vecinales un plan de obras para cada barrio”, empezó diciendo Gramajo “No obstante, las tomo y me pongo a disposición de cada uno de los vecinos que no esté conforme con lo que estamos haciendo en su barrio”.

Según explicó Gramajo los planes de trabajo firmados con las vecinales son de diferente índole y avanzan en relación a las necesidades.

Por ejemplo, en algunos barrios el municipio se ha comprometido a hacer el pavimento y las vecinales la obra del cordón, cuneta. En otros, el municipio la iluminación y la barriada las veredas. O el municipio la plaza y la barriada el mantenimiento.

En fin, un trabajo en conjunto por el bien común.

“Creo que esta es la forma y todo adecuado a un orden de prioridades ya que todo no se puede hacer de una sola vez”, dijo Gramajo. “Además”, siguió el jefe comunal “a veces no podemos avanzar con las obras, porque hay otras más grandes que están programadas, como por ejemplo las cloacas y no podemos pavimentar”