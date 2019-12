Los barrios del Oeste de Chimbas se unen para pedir obras a Gramajo

Los vecinos de los barrios Los Toneles, Chimbas II, 22 de Diciembre, Estanislao Soler y alrededores, están coordinando fecha para la gran asamblea. Es que en todos los barrios del Oeste chimbero ya están cansados de esperar las obras prometidas. Y por escrito se lo van a hacer saber al intendente Fabián Gramajo.

“Que nos disculpe Gramajo”, dijo uno de los vecinos del 22 de Diciembre “pero no podemos seguir esperando las obras que prometió, porque a esta altura ya nos estamos empezando a sentir engañados y estafados”.

Los vecinos sostienen que en todas las campañas los actuales funcionarios pasaron por los barrios prometiendo obras y pidiendo el apoyo. Y según dicen, el apoyo se lo dieron pero las obras nunca llegaron.

Tal como muestran las fotos los barrios no tienen calles asfaltadas. Donde debería haber una a plaza hay un baldío. No hay cordones, no hay acequias. La iluminación pública no es suficiente y en algunos barrios obsoleta. En fin, desde que les entregaron los barrios nunca continuaron con las obras de mejoramiento y a simple vista se nota.

“Esta es la lamentable realidad”, dijo una vecina del Chimbas II. “Parece que en Chimbas hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y no debería ser así, porque todos tenemos los mismos derechos”.

Según las vecinales, cada barrio, en diferentes fechas y en reiteradas ocasiones, ha presentado notas en el municipio pidiendo las obras necesarias. Pero aseguran que ninguno tuvo respuestas concretas. Por ello están pensando un petitorio en conjunto.

“Vamos a ver si así se dan cuenta que los de segunda también existimos”, dijo enojada otra vecina.

En cuanto a los servicios de limpieza y recolección de residuos verdes y escombros, los vecinos dicen que no saben de qué se trata esos servicios.