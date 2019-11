"Habrá que tomar medidas de fondo para solucionar las restricciones cambiarias", dice Trotta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, Nicolás Trotta, dijo hoy que "no va a ser fácil salir del cepo" que deja el gobierno de Mauricio Macri, y afirmó que la gestión del presidente electo deberá "tomar medidas de fondo para solucionar las restricciones cambiarias".



"No va a ser fácil salir del cepo que deja Macri. La política cambiaria de este gobierno fue completamente errada. Tendremos que tomar medidas de fondo para solucionar las restricciones cambiarias que deja este gobierno", dio Trotta esta mañana en diálogo con FM Futurock.



Ayer, desde México, Fernández evitó definir si a partir del 10 de diciembre habrá restricciones cambiarias, pero contestó al respecto que ese día "no se hace magia, no cambia la realidad económica sino un gobierno".



"Argentina vive en materia de dólares lo que Macri produjo en materia de dólares", dijo Fernández ayer, y agregó que "el 10 de diciembre no es una fecha mágica", además de alertar que "ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central".



En el mismo sentido, Trotta consideró que "la discusión de fondo es qué modelo necesitamos para desarrollar la economía, cómo sacarnos esta enorme deuda y tener una administración correcta de los dolares".



Afirmó también que "no es una única medida la que traerá alivio a la sociedad", y consideró "inexplicable el proceso de avance que hubo en el gobierno de Macri de dolarizar ciertos sectores de la economía, como las tarifas, la producción de energía, muchos sectores de alimentos, lo que produjo un desequilibro en la realidad económica y la aceleración de procesos inflacionarios".



"No hay una única medida o 5 o 6 que resuelvan los problemas que se han agravado en la gestión de Macri. Tampoco hay soluciones mágicas para los problemas estructurales que tiene la Argentina, que demanda profundos consensos", indicó Trotta.



Por otro lado, dijo que se está elaborando un "documento de diagnóstico para saber con exactitud el punto de partida de Alberto Fernández", para lo que necesitan que "se empiecen a celebrar reuniones con distintos referentes de las áreas del Gobierno para poder generar con mayor exactitud los escenarios que nos vamos a encontrar".