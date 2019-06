Este martes 9 de julio es el Día de la Independencia por lo que son muchos los ciudadanos que se están preguntando si habrá fin de semana largo para poder realizar actividades turísticas o simplemente descansar. No obstante, es una de las fechas patrias inamovibles dentro del calendario de feriados y no es puente, aunque, si es considerado como "día no laboral con fines turísticos", según el calendario del Ministerio del Interior para este 2019 y tal como lo dispone el artículo 7° de la Ley N° 27.399.

En ese inciso dice que “el Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

Al no ser un feriado nacional, cada empresa deberá decidir si da el día libre o no a sus trabajadores, dependiendo de sus necesidades y demandas.

Es decir que el lunes 8 de julio no es feriado y estará en manos de cada institución la posibilidad de que sus empleados tengan asueto.

Fuente: TN.