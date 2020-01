"Hay que arreglar la interna de Córdoba, en una disputa o dialogando", afirmó el senador Caserio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador nacional por el justicialismo cordobés, Carlos Caserio, celebró la unidad del peronismo que impulsó el regreso del PJ al gobierno pero cuestionó que ese objetivo no se haya consolidado en su provincia pese al acercamiento que en los últimos días mostró el gobernador Juan Schiaretti con la administración del presidente Alberto Fernández.



El enfrentamiento entre Caserio y el mandatario provincial llegó al punto de que a fines de noviembre, y luego de las elecciones que consagraron a la fórmula presidencial del Frente de Todos, el senador renunció a la presidencia de su partido y fue reemplazado por el legislador provincial Oscar González.



El legislador elogió la unidad del justicialismo que permitió que la fórmula del Frente de Todos compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner llegara al Ejecutivo al señalar, en declaraciones a Télam que "es buena para nosotros esta unidad del peronismo a nivel nacional".



Sin embargo, reconoció que la división del peronismo cordobés debería ser resuelta "mediante una disputa interna o dialogando".



Tras el encuentro que mantuvo esta semana con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, Caserio reafirmó que un "amplio sector del justicialismo de Córdoba sigue apoyando al gobierno nacional, a pesar de las diferencias que existen con el gobernador Schiaretti".



"Si él quiere hacer un acercamiento, bárbaro. Pero por ahora las cosas siguen iguales", precisó.



La distancia entre Schiaretti y Caserio se agigantó a mediados de la campaña presidencial del año pasado.



A principios de 2019 el gobernador intentó conformar Alternativa Federal, un espacio político en el que el economista Roberto Lavagna y el ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convivieran y resolvieran la candidatura presidencial de ese espacio en las PASO de agosto.



Una vez que ese sector, que también era integrado por el ex senador Miguel Pichetto -luego candidato a vicepresidente de Mauricio Macri- se desarmó (Lavagna fue candidato presidencial y Massa, primero en la lista de diputados del Frente de Todos), Schiaretti se negó a apoyar a Fernández, se declaró prescindente y fue con boleta corta de candidatos a diputados nacionales en las generales de octubre.



"Sacamos una enorme ventaja en la elección provincial cuando fuimos unidos en Córdoba. Los que estuvieron divididos fueron los de Cambiemos. Y eso lo benefició al gobernador", evaluó Caserio al hacer referencia a los comicios en los que Schiaretti araño el 60 por ciento de los votos frente a los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, que fueron en fuerzas distintas.



"El PJ de Córdoba hoy está dividido. Pero existe aún un sentimiento de unidad. Además, demostramos que cuando nos unimos, ganamos", reiteró el senador nacional.



Caserio aclaró que "no hay un enfrentamiento abierto en el peronismo cordobés".



El senador resaltó que "un pedazo del partido prioriza su relación con el gobernador y otro con nosotros y con el gobierno nacional".



Además, señaló que "en el PJ de Córdoba todo el mundo vio bien que nosotros apoyáramos a Alberto".



"Hoy, después de seis mandatos en el poder de la provincia, todos sabemos que sería mejor unirnos. No tenemos inconvenientes. Pero tendríamos que resolverlo. O a través de una disputa interna o arreglando mediante el diálogo", enfatizó el legislador nacional.



Por otro lado, Caserio, designado al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, afirmó que la actividad al Senado volverá en febrero para debatir cuestiones como la designación del nuevo directorio del Banco Central de la República Argentina, que encabeza Miguel Pesce, entre otras iniciativas.



Además, la Cámara alta tiene carpeta cuestiones como la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres y una propuesta ara aumentar los recursos para la Defensa Nacional.



Los tres temas fueron aprobados por la Cámara de Diputados a fines del año pasado, antes del cambio de gobierno.



"Estamos esperando para conocer si el gobierno va a ampliar el llamado a sesiones extraordinarias", finalizó.