"Hay que trabajar para que la transferencia de gobierno no sea como la de 2015", dijo Lavagna

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a presidente del espacio Consenso Federal, Roberto Lavagna, dijo hoy que hay que trabajar para que luego de las elecciones generales “la transferencia de gobierno no sea como la de 2015”, y genere “ruido en materia económica”.



Así lo indicó antes del cierre oficial de campaña del espacio en la ciudad de Salta, en una breve visita que concretó a Jujuy, donde se reunió con productores tabacaleros y habló también de la necesidad de “estimular las economías regionales”.



“En materia económica hay que trabajar rápido. Hay que crear dos millones de puestos de trabajo en cuatro años y se puede hacer, lo hicimos en el 2002. Y, en lo posible, hay que hacer que parte de ese trabajo sea en el interior del país”, señaló Lavagna en contacto con la prensa local, acompañado por la legisladora nacional y candidata a renovar su banca Graciela Camaño, entre otros referentes del espacio.



Agregó que para lograr dicho objetivo “hay que dar los estímulos correctos" y puso de ejemplo que "durante mucho años los estímulos en materia tarifaria fueron para estar en Buenos Aires, mientras todo el interior pagaba tarifas más alta". "Es el estímulo al revés del estamos planteando”, señaló.



“Hay que invertir esquemas y aplicar políticas distintas de impuestos y créditos, e invertir en infraestructura”, lo que permitirá avanzar sobre “dos males simultáneos que son la concentración de gente en las grandes ciudades y el vaciamiento de las provincias”, resumió y puso en valor el "potencial" de las economías regionales.



Por otro lado, consultado por la tensión que existe entre las dos fuerzas que salieron primeras en las PASO, sostuvo que “hay que trabajar para que la transferencia de gobierno no sea como la de 2015, que no haya otra vez una situación de conflicto que genera después mucho ruido en materia económica”.



Lavagna arribó a Jujuy a brindar su apoyo a los candidatos en Jujuy a diputados nacionales por el espacio, siendo el actual legislador Alejandro Snopek quien encabeza la lista.