"Hicimos historia", dijo una chica que participó por primera vez en la Batalla de Gallos de rap

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"Hicimos historia", aseguró la rapera Josefina Bolli, conocida como NTC, al ser junto a Rosario Flores (Roma) las primeras mujeres en competir en la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, realizada ayer en el Luna Park ante 10 mil personas.



"Creo que hicimos historia. Todavía estoy asimilando lo que pasó ayer, fue muy fuerte. Fue muy lindo, lo viví con mucha adrenalina", dijo a Télam NTC sobre su partipación en la competencia argentina de freestyle, donde el Mateo Palacios Corazzina, alias Trueno, de tan sólo 17 años, ganó el primer puesto.



NTC junto a Roma, quien hizo historia también al ser la primera mujer en llegar a las semifinales de la competición, fueron las primeras chicas en participar de la Batalla de Gallos, en un ámbito históricamente ocupado por varones.



"Muchas chicas se sintieron representadas, eso se logró. Me está llegando un aluvión de mensajes de chicas que están muy felices por nuestra participación", aseguró NTC y reconoció que "antes pasaba que era más complicado para los varones relacionarse con mujeres en el rap, pero ahora es super cómodo".



"Ayer no hubo ningún tipo de discriminación por ser mujer, no hubo rimas misóginas. Ningún competidor entró en un juego machista y eso es un avance. Cambió mucho la escena a como era antes", aseveró Josefina sobre los otros raperos, entre los que se encontraban Stuart, Wolf, MKS, entre otros.



No obstante, la rapera contó que recibió mensajes machistas por parte del público luego de la Batalla de Gallos.



"Recibí muchos mensajes cosificadores del público cuando terminé, me decían cosas por las calzas que usé. Me esforcé un montón, estuve tres meses entrenando y la verdad que no me gusta que me chiflen, ya es algo que sufrimos en la calle", se quejó la joven.



En el sorteo, NTC tomó la decisión de elegir a Roma como su primera rival, decretando que al menos una mujer pasaría a cuartos de final, pero también que una quedaría inevitablemente eliminada, lo que despertó silbidos del público.



"Siempre hay uno que silba", cruzó El Misionero, el conductor del evento, y le dijo a los asistentes al Luna Park: "Las mujeres no son un perrito como para que les estén chiflando, ¡estamos casi en 2020, loco! Se terminó eso de que las pibas no pueden rapear", afirmó.



La Batalla de Gallos es la competencia de freestyle más importante del mundo en habla hispana y cada año, cientos de raperos participan con sus improvisaciones en las competencias nacionales y se encuentran cara a cara para definir quién es el mejor a nivel internacional.



En 2005 empezó a escribirse la historia de la competencia en Argentina, y en aquella ocasión fue Frescolate quien se consagró como el mejor y luego revalidó su título a nivel internacional en Puerto Rico.