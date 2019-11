"Hicimos uno casting con trescientos chicos, y seis meses después pude resolverlo"

En "Lectura según Justino", la ópera prima como director cinematográfico del actor paraguayo Arnaldo André, la figura clave es el chico que compone al del título, su alter ego, que recayó en Diego Díaz, quien ahora con seis años más que durante el rodaje, estudia medicina en su país.



Según explica André, "Hicimos un llamado para el casting del niño protagonista, sus hermanas y sus amigos. con el apoyo de una compañía de telefonía celular, con largas jornadas con más de trescientos chicos y me vine a Buenos Aires sin haber elegido a Justino", recuerda.



"Pasaron seis meses y lo rescate a Diego. No me caben dudas que es él, dije una y otra vez, y no me arrepiento", dice y recuerda como fue con personajes adultos.



Sin haber trabajado con ella, recordé que Julieta Cardinali podía dar perfectamente el look de profesora alemana, y le fascinó el guión".



Para el personaje del alemán misterioso que envía esquelas a la profesora usando como intermediario, André convocó a Mike Amigorena: "Fue una elección perfecta, y además Mike me confesó que tenía facilidad para imitar acentos. Los dos tuvieron un coach por el tema del acento alemán".



A Andrés se lo ve muy satisfecho con el trabajo terminado y con el esperado estreno en la Argentina: "Fue un rodaje de tres o cuatro veces cada toma. No se necesitó repetir mucho.Todos entendieron bien cuál era la idea, hasta en los mínimos papeles y eso se ve en el resultado", asegura.