"La clase política abandonó valores argentinos que asombraron al mundo" dijo Gómez Centurión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, dijo hoy que "la clase política argentina abandonó valores clásicos que hicieron de este país un país que asombró al mundo", al cerrar su presentación en el primer debate presidencial en Santa Fe. Vetar cualquier ley de aborto, un "nuevo modelo de defensa" en fronteras; "achicar el gasto público y fiscal"; un plan de empleo joven; indemnizar a "víctimas de la subversión"; un nuevo calendario escolar y escuelas de oficio, fueron sus propuestas más destacadas. Gómez Centurión sostuvo que si es presidente buscará "recuperar esos valores de una Argentina histórica: austeridad, capacidad de gestionar el Estado como corresponde y un funcionario público como modelo". Además, apuntó a "recuperar el valor de la vida del niño por nacer, porque si no somos capaces de defender esa vida difícilmente podamos defender la de cualquier habitante". El candidato del Frente NOS, con algunos problemas para ajustarse a los tiempos (más de una vez debió ser interrumpido por los moderadores por pasarse del tiempo preestablecido) preguntó con ironía "por qué no fueron todos juntos en las PASO" sus competidores por la presidencia ya que "creen en el aborto, en el adoctrinamiento de niños". "Quiero ser el que defienda a los argentinos más débiles, a los niños" y por eso busca "vetar cualquier ley del aborto del aborto y sus atajos legales del Congreso". "En el curro de los derechos humanos como lo denominó alguna vez Macri vamos a terminar con el pago de 2.000 millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares" dijo y propuso también "indemnizar a las víctimas de la subversión". Si llega a la Presidencia, prometió crear "un plan de primer empleo para jóvenes que libere a los empleadores por tres años de la carga social; escuelas técnicas y de oficio para vincular el conocimiento y la práctica y un calendario escolar no menor a 170 días". Gómez Centurión dijo que "la educación y salud constituyen el paradigma del Estado fallido", comparó "un salario de azafata de Aerolíneas con una maestra de grado" y señaló que "la escuela pública ha sido rehén de las mafias sindicales". En economía, apuntó a "achicar el gasto público y fiscal del Estado" y así "bajar de 163 a no más de 20 impuestos", eliminando el impuesto a las ganancias a trabajadores, ingresos brutos y eliminar asesores estatales del Poder Ejecutivo y Legislativo. "No hay paraíso fiscal sin infierno fiscal, y hoy la Argentina es un infierno fiscal que castiga al desarrollo y la producción", añadió. Propuso "diseñar un modelo de defensa acorde a los 10 millones de metros cuadrados" de Argentina, ya que "las fronteras siguen siendo un colador". "No puede ser que con nuestros impuestos se pagan tour sanitarios, carreras universitarias y planes sociales" de extranjeros, remarcó.