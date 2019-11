"La conga del buen sufrir" lleva teatro independiente porteño a Santa Fe y Entre Ríos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La compañía porteña de teatro independiente Laconga con tres años de actividad, lleva su espectáculo “La conga del buen sufrir” a una primera gira que se desarrollará por ciudades de Santa Fe y Entre Ríos en una experiencia que la actriz, escritora y directora general del grupo Laura Eiranova definió como “un salto al vacío”.



“Somos una compañía independiente que sale del circuito conocido estimulada por la posibilidad de validar la identidad federal y el humor de nuestro espectáculo, sumar experiencias para la creación y que un nuevo público pueda identificarse y disfrutarlo”, sostuvo Eiranova a Télam.



La artista y periodista contó que “la propuesta desde la que se armó el show tenía consignas específicas: Cada escena tendría que durar un máximo de 10 minutos, tener el 'buen sufrir como disparador temático, la elegancia como búsqueda estética, y estar atravesado por un tema musical que fuera un hallazgo, una rareza”.



Bajo dirección artística de María de Cousandier y un elenco que ella misma integra junto a Eiranova, Hernán Carrera, Lino Diaz Paula Ortiz, Flavia Sinsky y el terceto musical SonDeAndo (que comanda Marcelo Heuman y comparte con César Vega, Lino Diaz), “La conga del buen sufrir” reconoce dos versiones desde su lanzamiento en 2017.



El “Volumen 1” de la puesta pasó por salas porteñas como El Camarín de las Musas y el Centro Cultural La Confitería, mientras que el año pasado y con un nuevo integrante se plasmó una segunda entrega que se estrenó en Gargantúa y que para esta temporada añadió la música en vivo y también llegó al Espacio Gardel en Chacarita y en la apertura del Centro Cultural Molokai.



“Estamos convencidos de que el formato y el contenido están en su mejor momento” ponderó Eiranova quien en la puesta asume el texto de su autoría "Espalda fucsia".



La actriz, escritora y directora artística María de Cousandier indicó a Télam que el espectáculo “no es stand up porque son historias de ficción relatadas por personajes. Si bien puede haber una mirada cómplice del personaje con el público, no buscamos ni reclamamos la risa del espectador aunque la necesitemos como alimento básico para testear el impacto de lo que está sucediendo”.



“Por formato -arriesgó la hacedora de la pieza ' Trementina y chocolate amargo'- podemos asociarnos a Teatro Bombón, a Monoblock, tal vez a Microteatro aunque en este último no se admiten monólogos y nuestra especialidad son los monólogos ya que un buen monólogo es un universo concentrado en un ratito, un boleto para entrar en el devenir de un personaje que te abre su saludable locura, su mentira, su verdad”.



Más allá de la corriente estética donde inscribirse, Eiranova subrayó que “el espectáculo ajustado y potente que supimos crear se debe a lo que logramos como compañía. Decimos que Laconga es amor, red de contención, largas juntadas y bacanales musicales puertas adentro”.



El tour de “La conga del buen sufrir” comenzará el viernes 8 a las 21.30 en La Hendija Teatro de Paraná, el 9 a las 22 llegará a Teatro La Abadía de la ciudad de Santa Fe y el domingo a partir de las 20 estará en el Teatro Lasserre de Rafaela.