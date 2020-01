"La idea es ir achicando planes sociales y fortalecer el nuevo trabajo", dijo Arroyo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó hoy que su aspiración es que la gente asista cada vez menos a los comedores comunitarios y pueda "comer en familia, en su casa" y aseguró que el objetivo de su cartera es "fortalecer" las posibilidades de trabajo de las personas para lograr, en el futuro, "achicar los planes sociales".



"Mi tarea es ir achicando los comedores comunitarios y fortaleciendo que la gente coma en la casa con los padres sentados, es ir achicando planes sociales y fortaleciendo que la gente tenga un trabajo", señaló Arroyo, al recorrer este mediodía una feria con productos de la economía popular en el barrio porteño de Barracas.



Estas ferias tienen como objetivo ampliar el acceso a carne, lácteos, garrafas, pescado, panificados, productos de almacén, agua envasada y verduras, explicó Arroyo, al encabezar el lanzamiento de las "Ferias Itinerantes", en el cruce de Iguazú y la avenida Iriarte de esta ciudad.



La iniciativa fue organizada desde la Dirección Nacional de Comercialización y Abastecimiento del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Rafael Klejzer.



En una primera etapa, que comenzará en los próximos días, se pondrán en marcha 40 ferias en el conurbano bonaerense, que articularán y ampliarán la oferta de las ferias barriales, según informó la cartera social.



En un breve contacto con la prensa, Arroyo destacó la función social de este tipo de comercios y remarcó: "La verdad es que es un trabajo importante, son ferias itinerantes, con buenos precios, que orienta a los jefes de familia a los consumos centrales que son leche, carnes, frutas y verduras".



"Hay mucho de productores locales, de pequeños productores agroecológicos, de cooperativas que trabajan, sumado a la Tarjeta Alimentar que se está extendiendo a la provincia de Buenos Aires y en la próximas seis semanas tendremos ya 800.000 beneficiarios", resaltó Arroyo.



Reiteró algunas de las características de la tarjeta, emitida por el Banco Nación, que permite realizar compras de alimentos vía débito automático, pero no extraer dinero ni acceder a bebidas alcohólicas.



En cuanto a las ferias, Arroyo elogió el hecho de que los productos que allí se venden tienen "precios realmente muy baratos y accesibles" y "son para todos", no sólo para los beneficiarios de las tarjetas.



Hoy, en Barracas, a pocas cuadras de la cancha de Huracán y a metros de la Villa 21-24, fueron montados distintos puestos de venta: panificados (pan a 60 pesos el kilo), frutas, verduras, pescados, artículos de limpieza, garrafas de gas, miel y frutos secos, entre otros productos.



Horacio Ávila referente de la organización Proyecto 7 (que se ocupa de personas en situación de calle) estuvo a cargo de uno de los puestos de venta de pan.



"Esto es lo que veníamos buscando después de cuatro años de una tiranía económica y una crisis terrible, que mató a las clases más bajas. Estar acá hoy, con los compañeros que vivían en la calle laburando en las panaderías, es algo muy reconfortante, sumándonos a la lucha contra el hambre", se ilusionó.



María González, del puesto de lácteos, dijo a Télam: "La verdad es que me siento muy bien, ayudando a la economía de los hogares de los vecinos, con alimentos sanos. Vender yogur y leche, pero leche en serio!, no agua con gusto a leche, me hace muy feliz".



Por su parte, Jorge Pérez, quien atiende en una de las verdulerías se mostró feliz por haber "conseguido laburo" y además "vender comida, frutas y verduras de las quintas de muchos compañeros".



Desde el puesto "Pescada para Todos", Javier González también se definió "muy contento" y resaltó la importancia de que los productores de Mar del Plata como él tengan esta "posibilidad enorme de llevar los alimentos directamente al consumidor".