En su paso por San Juan para inaugurar un centro de capacitación, el secretario nacional de la UOCRA, Gerardo Martínez, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y resaltó el trabajo del Gobierno provincial en la generación de mano de obra. En este sentido aclaró que el crecimiento de la provincia pasa por la minería y las energías renovables. También habló de la situación que atraviesa el sector a nivel nacional y dio su parecer sobre qué debe realizar el nuevo gobierno para mejorar la situación actual.

¿Cómo ve a la construcción en San Juan con relación a otras provincias del país?

-Yo creo que San Juan tiene la oportunidad de explotar sus recursos naturales de manera exponencial. Pensando en el medioambiente, con un uso sano y respetuoso. San Juan tiene mucho para dar y la construcción irá de la mano con este crecimiento.

¿Por dónde cree que debe pasar el crecimiento de San Juan?

-La minería y las energías renovables son el motor de crecimiento de San Juan. El desarrollo de la minería y las energías renovables le otorga a la provincia una oportunidad inmejorable de crecimiento. Es por eso que a nosotros nos pone contentos que San Juan tenga un gobierno con una mirada sensata y activa en pos de promover políticas de estado que les sirven a los trabajadores.

¿Cuál es la situación actual de la construcción en el país?

-La construcción está pasando por un momento extremadamente grave. Desde el punto de vista que es un sector que funciona si hay sistema económico. El sistema económico argentino hoy gira con una pata renga porque no hay sistema financiero. Aparte de que no hay sistema financiero tenemos un nivel de inflación que supera el 40 por ciento. Esto hace que no haya crédito, que no haya confianza y que una empresa que se dedica al desarrollo urbanístico privado no encuentre clientes.

¿Cuántos empleados de la construcción hay en el país?

-Hoy a nivel país debemos tener alrededor de 390 mil empleados de la construcción y hemos perdido bastantes puestos de trabajo en el último tiempo. Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018 perdimos más de 50 mil puestos de trabajo.

¿Esta falta de crédito a la que hace referencia a qué sector perjudica más?

-La clase media argentina fue la más vapuleada, la más golpeada y es la que más sufre los síndromes de esta recesión económica y esta falta de perspectivas de crecimiento. Argentina está paralizada.

¿Un nuevo gobierno puede sacar al país de esta paralización en la que está inmerso?

-Nosotros pretendemos que, más allá de quien gane las elecciones, ponga en orden esta situación. Que genere una mirada estratégica, de planificación, productiva y que busque reactivar el mercado interno. Que genere políticas de estado anticíclicas. Hoy estamos en las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Qué puede venir para los trabajadores luego de las elecciones?

-Estamos en un momento de inflexión en el país. El nuevo gobierno debe resolver problemas estructurales de Argentina. Hoy el mercado interno no tiene capacidad para darle respuesta al cien por ciento de la demanda laboral que hay, nos queda un 30 por ciento de gente en la calle. Sea quien sea el que gane, lo primero que hay que hacer es resolver este problema estructural. Como se supone que el ganador lo hará en Segunda Vuelta, no conseguirá un triunfo con bastante fuerza. Ganará con debilidades y necesitará la concertación política para poder gobernar. Entre todos debemos salir de donde estamos, sin ser especulativos y mirando todos al mismo objetivo. Esto es lo que pretendemos desde la CGT.

¿Hoy la CGT está dividida en Argentina?

-La CGT en Argentina no está dividida y las autoridades tienen mandato hasta 2020. Hay otros sectores del sindicalismo que pretenden ser la conducción de la CGT y se los respeta. Ahora ellos deberán esperar al 2020 y lo deberán hacer bajo una disciplina estricta, sin violencia, sin patotas y mostrando que tienen responsabilidad institucionalidad.

¿Cómo es la relación de los sindicatos con el gobierno de Macri?

-Nosotros lo que decimos es que necesitamos que haya un gobierno que habrá sus puertas y que lo haga no para generar un cogobierno, sino para escuchar, para ensamblar ideas, para promover, para ver en conjunto la salida de este problema en el que estamos todos metidos.

¿Macri no le abrió las puertas al sindicalismo?

-Lamentablemente no lo hizo. Es una de sus falencias, no tuvo esa actitud, esa grandeza de abrir el gobierno para tener otra mirada de la situación que atravesamos.

Ping Pong

Sergio Uñac: Es un compañero que se está formando, que está adquiriendo mucha experiencia y que Argentina lo necesitará en un futuro.

José Luis Gioja: Un diputado nacional que cumplió su ciclo, que va por su reelección pero me parece que hay que darle un aplauso, medalla y beso.

Cristina Fernández: Una gran compañera, fue una gran presidenta, pero ya cumplió con su tarea. Le decimos gracias y que siga con su vida.

Alberto Fernández: Un compañero que tiene una gran oportunidad, sé que asume esa responsabilidad con un compromiso patriótico y hay que darle la oportunidad.

Mauricio Macri: Un empresario que se transformó en político y que tiene el gran desafío de darle un cambio a la política argentina, pero todavía no lo logró. Está en deuda con el pueblo.

Luis Barrionuevo: Un gran compañero y dirigente del sector gastronómico en Argentina.

Hugo Moyano: Un gran dirigente camionero.