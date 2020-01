"La Perradita", la banda de jóvenes que peleaba en manada hace 20 años en Zárate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los diez rugbiers oriundos de Zárate que permanecen detenidos como sospechosos de haber asesinado a patadas y trompadas a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, tuvieron un accionar que registra antecedentes en su ciudad natal hace más de 20 años con la pandilla llamada "La Perradita", integrada por alrededor de 10 jóvenes que tenían como costumbre pelearse en manada en plena vía pública.



En una recorrida por Zárate, varios vecinos recordaron que "La Perradita" asolaba las calles de esa ciudad y aclararon que el único vínculo que une a aquellos pandilleros con los rugbiers detenidos por el crimen de Villa Gesell es meramente el accionar en patota.



“Era un grupo de más o menos diez jóvenes que paraban en distintas esquinas de Zárate y siempre atacaban en manada. Fue hace aproximadamente 20 años o más. Actualmente muchos de ellos ya son padres, otros se fueron de la ciudad y dos o tres murieron”, aseguró a Télam Mario, médico y socio vitalicio del Club Náutico Zárate, el mismo al que concurría Pablo Ventura a practicar remo.



Mauro, de 46 años y ex rugbier, indicó que “La Perradita” no estaba vinculada a ningún equipo deportivo local y afirmó que la rivalidad que existía era con otros jóvenes de la ciudad de Campana, ubicada a apenas 11 kilómetros de Zárate.



“No era un grupo de rugbiers o remeros. Se conocían del barrio o de la misma ciudad. Si bien se agarraban a trompadas a la salida de los boliches en varias ocasiones, la mayor rivalidad la tenían con jóvenes de Campana”, expresó.



El hombre aseguró que los conocía porque tenían “la misma edad o unos años menos” que él, pero que jamás tuvo problemas.



“No se las agarraban con los que jugábamos al rugby. Se peleaban con distintas bandas de varios colegios o a la salida de los boliches”, recordó.



Mauro aclaró que existe ninguna conexión familiar entre aquellos integrantes de "La Perradita" con los diez rugbiers implicados en el asesinato de Fernando Báez Sosa.



"Yo conozco a varias de las familias de los chicos detenidos en Villa Gesell y tengo la certeza que no tienen nada que ver con 'La Perradita'", dijo.



Por su parte, Martín, de 44 años, ex remero y actualmente encargado del gimnasio "Los Protagonistas", en pleno centro de Zárate, coincidió con la descripción de estos jóvenes que actuaban en manada y recordó que “sucedió hace 20 años o más, cuando la ciudad era mucho más chica que ahora”.