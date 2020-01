“Le pongo un 10, ¿no?”: un profesor mostró la insólita respuesta de un estudiante y estallaron las redes

En pleno 2020 es natural observar en redes todo tipo de contenidos (desde noticias hasta fenómenos virales que captan la atención de millones de personas). Este es uno de los hechos graciosos e insólitos que sorprenden en la web, se trata de la historia el de Juan Carlos, un profesor español que tuvo sus 5 minutos de fama en Twitter después de postear el examen de uno de sus alumnos.

Resulta que el maestro utilizó su cuenta de Twitter para difundir una parte de la prueba que les tomó a sus alumnos. Ella consistía en completar una tabla con la forma correcta de los verbos irregulares de Inglés. Y si bien en gran parte de ella el joven completó cada una de las palabras, cuando llegó el momento de escribir los diferentes modos del verbo “disparar” escribió: pim - pam- pum.

El alumno tal vez no logró la aprobación de su examen pero si logró de seguro hacer que éste pase de ser una prueba seria a un objeto de risa por parte del profesor que no supo si aprobarlo por las graciosas respuestas o no hacerlo, lo cierto es que hoy la imágen recorre Twitter, las reacciones se multiplicaron y los usuarios de las redes no tardaron en hacer que el posteo se vuelva viral.