Lizy Tagliani asegura: “Leo y yo hablamos de tener hijos, pero él siente que no podría…”

Lizy Tagliani (49) tuvo una charla con clima de amigas con Nicole Neumann (39), la modelo a la que conoció hace más de diez años, cuando la peinó en un country. “Me acuerdo que vos llegaste con Indi, que en aquel momento tenía cinco meses, era tu primera salida, y te metieron en una pileta a hacer las fotos de una marca de lencería… Y como quise que sintieras que no estabas sola en ese frío, yo también entré al agua”, recordó Tagliani.

Luego, Nikki le preguntó por el nombre que figura en su documento, y Lizy –Edgardo Luis Rojas de nacimiento– no dudo en responder: “Yo decidí no cambiar mi nombre en el DNI por vaga, porque te cambias el DNI, y no se cambia automáticamente ni la escritura de tu casa, ni del automotor, ni de nada. Tenés que ir uno por uno. Además, ¿viste el subsidio de la pandemia? Muchas chicas trans no lo pueden cobrar porque ya cambiaron su nombre, pero el subsidio les viene a nombre del masculino, y no pueden demostrar quienes son. Es una cuestión de trámite”. Y ya que estaba, a colación, Lischu –como le dice Nicole– comentó: “¿Sabías que Nicole es un nombre bastante común entre las chicas trans? Hay muchas, y siempre tienen esos pelos rubios espectaculares y están montadas”. A lo que la Nicole más famosa del país, respondió: “Sí, sí, lo sé”.

La charla fue fluyendo, y con ellos los temas, hasta que Lizy confesó que “no le tiene a la muerte”, que la fama “la re sorprendió” y que “de chica quería ser modelo“, como Nicole. Dijo: “En esa época, cuando apareciste vos, yo tenía una carpeta con muchos recortes de modelos y sabía de todos los concursos, dónde salían, qué hacía cada una, cómo se llamaban, cuánto median”. A lo cual, Nicole la invitó a que sueñe cómo le hubiera gustado ser físicamente a ella. Rápidamente, Tagliani respondió: “Hubiera querido tener tu cara y tus tetas, porque en ese momento yo no tenía, y ser muy alta como una chica que se llamaba algo así como Mariana Shuris”.

Refiriéndose a las épocas de sus inicios, Nicole contó: “Yo soy tímida, pero de chiquita me costaba expresarme, ¡y nadie me hablaba! Todos hablaban directo con mi mamá, como si hablarme a mí fuera una falta de respeto”. Y en esa cadena de quejas, Lizy le recordó misteriosamente: “Muchas veces guardaste un montón de cosas para proteger, ¡y se interpretó al revés!”. A lo cual, la madre de Allegra, Indiana y Sienna respondió “Tal cual, ¡qué karma!”.

Y a esta altura de la charla, surgieron los temas serios. “¿Te casarías de blanco?” preguntó Nicole, a lo cual, Lizy, con timidez, dijo que sí, sin indagar mucho. Y después, Neumann fue por más: “Leo (Arritia) y vos ¿pensaron en tener hijos?” A lo que la entrevistada respondió: “Sí, con Leo hablamos de la posibilidad de tener hijos, y es medio difícil, porque a él le encantan los chicos pero siente que es un amor tan grande que no va a saber cómo manejarlo. Él nunca quiso ser papá en sus anteriores relaciones porque siente que no podría soportar que a su hijo le duela algo o que necesite algo, y eso lo lleva a repensar mucho la cuestión de la paternidad. Yo, por el contrario, soy más relajada. Yo pienso que si no tiene nada, peor no va a estar, ¡no pienso tanto! O sea, si ya lo tenemos es nuestra responsabilidad: conseguiré otro trabajo, cortaré el pasto, haré lo que haga falta, lo mínimo seguro no le va a faltar”.

Devolviéndole la jugada, Lizy le preguntó a Nicole cómo estaba de novios. A lo que ella, pestañando, le dijo: “Yo no me expongo nada de mi vida privada o sentimental, porque sino hay mucha cosa alrededor y me da un poco de fiaca”.

¿El último tema? El sexo. Sin pelos en la lengua, Lizy reconoció: “Hace 80 días que no tengo sexo”. Confesión que del otro lado obtuvo como respuesta un “Hay mucha gente como vos” justo antes de que la anfitriona –es decir, la propia Nicole– finalice el video.

